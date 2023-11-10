Xiaomi Redmi 13C tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Yakın tarihte tanıtılan Redmi Note 13 serisi ile ses getirmeyi başaran Xiaomi, bütçe odaklı ürün yelpazesini güncellemeye devam ediyor. Bu bağlamda marka, eni telefonu Redmi 13C modelini duyurdu. Peki yeni bütçe telefonu beraberinde neler getiriyor? İşte Redmi 13C özellikleri ve fiyatı.

Redmi 13C neler sunuyor

Redmi 13C için Poco C65'in yeniden markalanmış bir sürümü demek doğru olur. Ancak bazı ufak farklılıklar mevcut. Buna göre akıllı telefonun ön yüzünde 90Hz yenileme hızı ve 720 x 1650 piksel çözünürlük sunan 6,74 inç LCD ekran bulunuyor. Ayrıca panelde görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için su damlası çentiğe yer verilmiş. Ön kameranın çözünürlüğü ise 5MP.

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76,4mm x 168,8mm x 8,8mm ölçülerinde ve 192 gr ağırlığında olan Redmi 13C, gücünü 9nm fabrikasyon sürecini temel alan MediaTek Helio G99 yonga setinden alıyor. Burada 4GB, 6GB ve 8GB RAM seçenekleri bulunuyor. Ek olarak cihaz hafızasını microSD kart aracılığıyla 1 TB'a kadar yükseltmek mümkün.

Tam Boyutta Gör Telefonun arka bölümünde ise, ikili sensör kurulumu mevcut. Bu bölümde 50MP f1.8 birincil ve 2MP f/2.4 makro sensörleriyle desteklenen telefona 10W şarj destekli 5.000mAh pil paketi eşlik ediyor. Kutusundan ise Android 12 tabanlı MIUI 14 ile çıkacak. Cihazın diğer özellikleri arasında, USB-C, 3,5mm kulaklık girişi ve çift SIM, 4G VoLTE, çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.1 bağlantı desteği yer alıyor.

Ekran: 6,74 inç LCD, 90Hz 720 x 1650 piksel

6,74 inç LCD, 90Hz 720 x 1650 piksel İşlemci: MediaTek Helio G99

MediaTek Helio G99 RAM: 4/6/8GB

4/6/8GB Depolama: 128GB, 256 GB UFS2.2 dahili depolama, microSD kart yuvası

128GB, 256 GB UFS2.2 dahili depolama, microSD kart yuvası Arka Kamera: 50 MP birincil kamera f1.8, 2MP makro f/2.4

50 MP birincil kamera f1.8, 2MP makro f/2.4 Ön Kamera: 5MP

5MP Pil: 10W 5.000 mAh batarya

10W 5.000 mAh batarya Bağlantı: çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth v5.1

çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth v5.1 Renk: Siyah, Yeşil

Redmi 13C fiyatı:

Siyah ve Yonca Yeşili renk seçenekleriyle tanıtılan Redmi 13C, 14 euro başlangıç fiyatıyla raflarda yerini alacak. Bir üst 8/256GB sürümün fiyatı ise 125 euro olarak belirlenmiş.

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