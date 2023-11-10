Xiaomi Redmi 13C tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Redmi 13C neler sunuyor
Redmi 13C için Poco C65'in yeniden markalanmış bir sürümü demek doğru olur. Ancak bazı ufak farklılıklar mevcut. Buna göre akıllı telefonun ön yüzünde 90Hz yenileme hızı ve 720 x 1650 piksel çözünürlük sunan 6,74 inç LCD ekran bulunuyor. Ayrıca panelde görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için su damlası çentiğe yer verilmiş. Ön kameranın çözünürlüğü ise 5MP.
76,4mm x 168,8mm x 8,8mm ölçülerinde ve 192 gr ağırlığında olan Redmi 13C, gücünü 9nm fabrikasyon sürecini temel alan MediaTek Helio G99 yonga setinden alıyor. Burada 4GB, 6GB ve 8GB RAM seçenekleri bulunuyor. Ek olarak cihaz hafızasını microSD kart aracılığıyla 1 TB'a kadar yükseltmek mümkün.
- Ekran: 6,74 inç LCD, 90Hz 720 x 1650 piksel
- İşlemci: MediaTek Helio G99
- RAM: 4/6/8GB
- Depolama: 128GB, 256 GB UFS2.2 dahili depolama, microSD kart yuvası
- Arka Kamera: 50 MP birincil kamera f1.8, 2MP makro f/2.4
- Ön Kamera: 5MP
- Pil: 10W 5.000 mAh batarya
- Bağlantı: çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth v5.1
- Renk: Siyah, Yeşil
Redmi 13C fiyatı:
Siyah ve Yonca Yeşili renk seçenekleriyle tanıtılan Redmi 13C, 14 euro başlangıç fiyatıyla raflarda yerini alacak. Bir üst 8/256GB sürümün fiyatı ise 125 euro olarak belirlenmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.