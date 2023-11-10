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    Xiaomi Redmi 13C tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Xiaomi, yeni bütçe telefonu Redmi 13C modelini duyurdu. Peki 5.000mAh, 50MP kamera ve daha fazlasıyla gelen akıllı telefon neler sunuyor? İşte Redmi 13C özellikleri ve fiyatı...
    Redmi 13C tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yakın tarihte tanıtılan Redmi Note 13 serisi ile ses getirmeyi başaran Xiaomi, bütçe odaklı ürün yelpazesini güncellemeye devam ediyor. Bu bağlamda marka, eni telefonu Redmi 13C modelini duyurdu. Peki yeni bütçe telefonu beraberinde neler getiriyor? İşte Redmi 13C özellikleri ve fiyatı.

    Redmi 13C neler sunuyor

    Redmi 13C için Poco C65'in yeniden markalanmış bir sürümü demek doğru olur. Ancak bazı ufak farklılıklar mevcut. Buna göre akıllı telefonun ön yüzünde 90Hz yenileme hızı ve 720 x 1650 piksel çözünürlük sunan 6,74 inç LCD ekran bulunuyor. Ayrıca panelde görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için su damlası çentiğe yer verilmiş. Ön kameranın çözünürlüğü ise 5MP.

    76,4mm x 168,8mm x 8,8mm ölçülerinde ve 192 gr ağırlığında olan Redmi 13C, gücünü 9nm fabrikasyon sürecini temel alan MediaTek Helio G99 yonga setinden alıyor. Burada 4GB, 6GB ve 8GB RAM seçenekleri bulunuyor. Ek olarak cihaz hafızasını microSD kart aracılığıyla 1 TB'a kadar yükseltmek mümkün.

    Redmi 13C tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Telefonun arka bölümünde ise, ikili sensör kurulumu mevcut. Bu bölümde 50MP f1.8 birincil ve 2MP f/2.4 makro sensörleriyle desteklenen telefona 10W şarj destekli 5.000mAh pil paketi eşlik ediyor. Kutusundan ise Android 12 tabanlı MIUI 14 ile çıkacak. Cihazın diğer özellikleri arasında, USB-C, 3,5mm kulaklık girişi ve çift SIM, 4G VoLTE, çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.1 bağlantı desteği yer alıyor. 
    • Ekran: 6,74 inç LCD, 90Hz 720 x 1650 piksel
    • İşlemci:  MediaTek Helio G99
    • RAM: 4/6/8GB
    • Depolama: 128GB, 256 GB UFS2.2 dahili depolama, microSD kart yuvası
    • Arka Kamera: 50 MP birincil kamera f1.8, 2MP makro f/2.4
    • Ön Kamera: 5MP
    • Pil: 10W 5.000 mAh batarya
    • Bağlantı: çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth v5.1
    • Renk: Siyah, Yeşil

    Redmi 13C fiyatı:

    Siyah ve Yonca Yeşili renk seçenekleriyle tanıtılan Redmi 13C, 14 euro başlangıç fiyatıyla raflarda yerini alacak. Bir üst 8/256GB sürümün fiyatı ise 125 euro olarak belirlenmiş. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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