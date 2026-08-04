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    Redmi 17 devasa bataryayla geliyor

    Redmi 17 akıllı telefon modeli 6.9 inçlik ekran, 7500mAh batarya, 45W hızlı şarj, 50MP arka kamera, 12nm Helio G91 Ultra yonga seti gibi özelliklerle geliyor.   

    Redmi 17 Tam Boyutta Gör
    Xiaomi kanuni düzenlemeler gereği genelde Avrupa’da yüksek batarya kapasitelerine yer vermiyordu ancak Redmi 17 4G akıllı telefon modeli uzun kullanım süresi arayanlara önemli bir alternatif olmaya geliyor.

    Redmi 17 4G özellikleri ve fiyatı

    • 6.9 inçlik IPS LCD HD+ ekran
    • 12nm Helio G91 Ultra yonga seti
    • 4GB RAM
    • 128GB/256GB depolama
    • 50MP arka kamera
    • 8MP ön kamera
    • 7500mAh batarya, 45W hızlı şarj
    • 210€-255€

    Redmi 17 biraz daha giriş seviyesine yaklaşan bir bütçe telefonu mahiyetinde. Donanım tarafında büyük bir vaadi yok zira bellek krizi nedeniyle düşük bir RAM kapasitesi ile yetinmiş. En önemli avantajı ise 2 güne kadar çıkabilen kullanım süresi. Böylece kullanıcılar için sürekli şarj arama derdini ortadan kaldırıyor. Polonya’da listelenen Redmi 17 akıllı telefon modelinin kısa süre içerisinde Avrupa’da tanıtılması bekleniyor.

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