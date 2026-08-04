Redmi 17 devasa bataryayla geliyor

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Tam Boyutta Gör Xiaomi kanuni düzenlemeler gereği genelde Avrupa’da yüksek batarya kapasitelerine yer vermiyordu ancak Redmi 17 4G akıllı telefon modeli uzun kullanım süresi arayanlara önemli bir alternatif olmaya geliyor.

Redmi 17 4G özellikleri ve fiyatı

6.9 inçlik IPS LCD HD+ ekran

12nm Helio G91 Ultra yonga seti

4GB RAM

128GB/256GB depolama

50MP arka kamera

8MP ön kamera

7500mAh batarya, 45W hızlı şarj

210€-255€

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Redmi 17 biraz daha giriş seviyesine yaklaşan bir bütçe telefonu mahiyetinde. Donanım tarafında büyük bir vaadi yok zira bellek krizi nedeniyle düşük bir RAM kapasitesi ile yetinmiş. En önemli avantajı ise 2 güne kadar çıkabilen kullanım süresi. Böylece kullanıcılar için sürekli şarj arama derdini ortadan kaldırıyor. Polonya’da listelenen Redmi 17 akıllı telefon modelinin kısa süre içerisinde Avrupa’da tanıtılması bekleniyor.

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