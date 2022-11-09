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    5000 mAh'li Redmi A11'nin muhtemel teknik özellikleri sızdırıldı

    Redmi A11 sızdırılan teknik özellikleri ile teknoloji basınının dikkatini çekti. Çin'in TENAA isimli platformunda yayımlanan 22120RN86C model numaralı bir ürünün bu akıllı telefon olduğu düşünülüyor.
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    Redmi A11 Tam Boyutta Gör
    Çin'in dışında da satılmasına olağan gözüyle bakılan Redmi 11 hem teknik özellikleri hem de tasarımı ile karşımıza çıktı. Damla çentikli bir ekrana sahip olduğunu gördüğümüz bu cihazın arkasında iki adet kamera mevcut.

     

    İşte Redmi A11 ve onun muhtemel teknik özellikleri

    Bu kameralara LED flaş ile parmak izi tarayıcısı eşlik ediyor. Dört köşeli olan bir kamera modülü kullanıcıları karşılıyor. 6.7 inçlik bir IPS LCD ekran ile donatılan bu modelde HD+ desteği mevcut. Bu ekranın çözünürlüğü 1650 x 720.

    8 çekirdekli (2.0 GHz) bir işlemciden güç alacağı belirtilen Redmi A11'in 2 GB, 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri eşliğinde piyasaya sürüleceği bildirildi. Depolama alanı konusunda ise kullanıcıları 32 GB, 64 GB, 128 GB ve 256 GB seçenekleri karşılayacak.

    Hızlı şarj teknolojisi hakkında henüz bir bilgi mevcut değil. Kutusundan Android 12 veya Android 13 ile çıkacağı öngörülen bu akıllı telefonun önünde 5 MP'lik bir kamera var. Arkadaki kameraların MP değeri ise 50 ve kızılötesi sensörü ile çalışıyor.

    Redmi 10A'da 10 W şarj teknolojisi ve microUSB desteği mevcut. Redmi 11A'da ise microSD desteği yer alıyor. Kendisinin boyutları 168.76 x 76.41 x 8.77 mm ve ağırlığı 192 gram.

    Kaynakça https://www.techgoing.com/possible-redmi-11a-full-specifications-revealed-via-tenaa-listing/ https://www.gizmochina.com/2022/11/09/redmi-11a-launch-expected-soon-as-full-specifications-surface-on-tenaa/
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