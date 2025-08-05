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    Xiaomi, uygun fiyatlı 23.8 inç 144 Hz monitörünü tanıttı

    Xiaomi, 23.8 inç 144 Hz IPS panelli yeni monitörünü Çin'de piyasaya sürdü. Redmi A24 2026, uygun fiyatlı monitörler arasında yer alıyor. Peki, geliştirmeler neler?

    Xiaomi Redmi A24 2026 ucuz monitör Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Redmi A24'ün yenilenmiş sürümünü tanıttı. Uygun fiyatlı monitörün 2026 modeli, 300 nit parlaklık değeri, %99 sRGB kapsama alanı ve ince çerçeveler sunan 144 Hz IPS ekranla geliyor.

    Redmi A24 2026 özellikleri neler?

    Xiaomi Redmi A24 2026 monitör özellikleri Tam Boyutta Gör
    Redmi A24 2026 modeli, öncekinden daha yüksek yenileme hızına sahip ekran sunuyor. 2025 modeli 100 Hz panele sahipken, yeni modelde yükseltilmiş 144 Hz panel bulunuyor. Bu iyileştirmeyle yeni model, oyun oynamak için daha iyi bir seçenek haline geldi. Panel, 1920 x 1080 piksel çözünürlük ve 6 ms tepki süresi sunuyor. 23.8 inç IPS ekrana bakıyoruz. Xiaomi, bu panelin %99 sRGB kapsama alanı sunabildiğini ve 300 nit parlaklık değerine sahip olduğunu, bu nedenle yeni Redmi A24 monitörünün farklı işler için ideal olduğunu belirtiyor.

    Monitörün bir diğer öne çıkan özelliği ise; ince çerçeveleri. Bu da 2026 Redmi A24'ü çoklu monitör kurulumu için ideal bir seçim haline getiriyor. Birlikte gelen stand da şık bir tasarıma sahip ve VESA montaj desteği sayesinde kullanıcı istediği bir monitör koluyla değiştirebiliyor. Monitörde yalnızca DisplayPort 1.4 ve HDMI 2.0 portu yer alıyor.

    Redmi A24 2026 fiyatı ne kadar?

    Redmi A24 2026, Çin’de 469 yuan (yaklaşık 65 dolar) satışa sunuldu.

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