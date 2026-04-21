    Redmi A7 ve A7 Pro 4G tanıtıldı: Uygun fiyat ve dev batarya

    Uygun fiyatlı akıllı telefon segmenti rekabetin en yoğun yaşandığı alanlardan biri olmaya devam ediyor. Xiaomi ise, yeni Redmi A7 serisiyle giriş seviyesine iki yeni model daha ekledi.

    Xiaomi, Redmi A7 ve Redmi A7 Pro 4G modellerini resmen duyurdu. Yeni modeller, uygun fiyatlarına rağmen yüksek yenileme hızlı ekran, büyük batarya ve uzun yazılım desteği gibi dikkat çeken özelliklerle geliyor. 

    Redmi A7 ve A7 Pro 4G neler sunuyor?

    Redmi A7 ve A7 Pro 4G, ön yüzünde 120Hz yenileme hızına sahip HD+ LCD ekranlarla geliyor. Standart model 6.88 inç, Pro model ise 6.9 inç ekran sunuyor. Ayrıca 240Hz dokunma örnekleme hızı sayesinde segmentine göre daha akıcı bir kullanım hedefleniyor. Donanım tarafında iki model de sekiz çekirdekli Unisoc T7250 işlemciden güç alıyor.

    Bellek tarafında ise Redmi A7 modeline 6GB RAM, A7 Pro'da ise 8GB RAM kapasitesi eşlik ediyor. Ayrıca her iki model microSD kart desteğine sahip. Kamera tarafında büyük bir fark yok. Her iki modelde de 13 MP ana kamera ve 8 MP ön kamera yer alıyor. Batarya ise modelleri ayıran en önemli noktalardan biri. 

    Redmi A7, 5.200 mAh kapasite sunarken, A7 Pro 4G modeli bu değeri 6.300 mAh seviyesine çıkarıyor. Her iki cihaz da 15W şarj ve 7.5W ters kablolu şarj desteğine sahip. Ek özellikler arasında yan tarafa konumlandırılmış parmak izi okuyucu, 3.5 mm kulaklık girişi, IP52 sertifikası ve çift SIM desteği bulunuyor.

    Son olarak yazılım tarafında Redmi A7, Android 15 tabanlı HyperOS 2 ile gelirken, A7 Pro 4G modeli Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile kutudan çıkıyor. Ayrıca Pro modelin daha uzun yazılım desteği sunması bekleniyor. Fiyat tarafında Redmi A7 yaklaşık 112 dolar, Redmi A7 Pro 4G ise 123 dolar seviyesinde konumlandırılmış durumda. 

    Redmi A7 özellikleri

    • Ekran: 6.88 inç, HD+, 120Hz, LCD
    • İşlemci: Unisoc T7250
    • RAM: 6 GB LPDDR4X
    • Depolama: 64GB (microSD destekli)
    • Arka kamera: 13 MP
    • Ön kamera: 8 MP
    • Batarya: 5.200 mAh
    • Şarj: 15W kablolu, 7.5W ters şarj
    • İşletim sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 2
    • Diğer: Yan parmak izi okuyucu, IP52, 3.5mm jack, Bluetooth 5.2

    Redmi A7 Pro özellikleri

    • Ekran: 6.9 inç, HD+, 120Hz, LCD
    • İşlemci: Unisoc T7250
    • RAM: 8GB LPDDR4X
    • Depolama: 64GB (microSD destekli)
    • Arka kamera: 13 MP
    • Ön kamera: 8 MP
    • Batarya: 6.300 mAh
    • Şarj: 15W kablolu, 7.5W ters şarj
    • İşletim sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3
    • Güncelleme: Daha uzun Android ve güvenlik desteği
    • Diğer: Yan parmak izi okuyucu, IP52, 3.5mm jack, Bluetooth 5.2
    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

