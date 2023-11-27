Tam Boyutta Gör Redmi Book 14/16 2024 modelleri ince çerçeveleri ve metal gövdeli şık tasarımlarıyla ortaya çıkmıştı. Şimdi, 29 Kasım’da Çin’de tanıtılacak yeni Redmi dizüstü bilgisayarlar hakkında daha fazla bilgiye sahibiz.

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Redmi Book 16 (2024) onaylanan özellikleri

Redmi Book 16 (2024), Intel Core i5-13500H işlemciden güç alıyor. Bu işlemci, 16 iş parçacığı ile 12 çekirdeğe (4’ü performans 8’i verimlilik çekirdeği) sahip ve maksimum 4.70GHz hızda çalışıyor. Laptop, LPDDR5 6400MT/s bellek ve 47w TDP ile gelecek. Dizüstü bilgisayarda etkili soğutma için çift fan ile birlikte çift 8mm ısı borusu bulunuyor.

Redmi Book 16 ve 14 (2024), bağlantı noktaları olarak sağda 2 adet USB-A portu, solda 1 adet USB-C ve A portu ile birlikte HDMI portu, kulaklık jakı sunuyor.

Yeni Redmi Book modelleri, Xiaomi HyperOS Connect ekosistemiyle tamamen entegre çalışıyor. Bu, laptopların akıllı telefon, tablet ve akıllı ev aletleri gibi diğer Xiaomi cihazlarla sorunsuz bağlantı kuracağı anlamına geliyor. Dosya aktarımı, ekran yansıtma, çoklu cihaz kontrolü gibi işlemler daha kolay olacak.

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Redmi Book 16 2024 modelin kilit özellikleri açıklandı