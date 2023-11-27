Redmi Book 16 2024 modelin kilit özellikleri açıklandı

Redmi Book 16 (2024) onaylanan özellikleri
Redmi Book 16 (2024), Intel Core i5-13500H işlemciden güç alıyor. Bu işlemci, 16 iş parçacığı ile 12 çekirdeğe (4’ü performans 8’i verimlilik çekirdeği) sahip ve maksimum 4.70GHz hızda çalışıyor. Laptop, LPDDR5 6400MT/s bellek ve 47w TDP ile gelecek. Dizüstü bilgisayarda etkili soğutma için çift fan ile birlikte çift 8mm ısı borusu bulunuyor.
Redmi Book 16 ve 14 (2024), bağlantı noktaları olarak sağda 2 adet USB-A portu, solda 1 adet USB-C ve A portu ile birlikte HDMI portu, kulaklık jakı sunuyor.
Yeni Redmi Book modelleri, Xiaomi HyperOS Connect ekosistemiyle tamamen entegre çalışıyor. Bu, laptopların akıllı telefon, tablet ve akıllı ev aletleri gibi diğer Xiaomi cihazlarla sorunsuz bağlantı kuracağı anlamına geliyor. Dosya aktarımı, ekran yansıtma, çoklu cihaz kontrolü gibi işlemler daha kolay olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.