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    Redmi Book 16 2024 modelin kilit özellikleri açıklandı

    Xiaomi, 29 Kasım’da Redmi K70 serisi ile birlikte Redmi Book 14 (2024) ve Redmi Book 16 (2024) dizüstü bilgisayarları tanıtacak. Lansman öncesinde Redmi’nin yeni laptopları ortaya çıktı.
    Redmi Book 16 (2024) Tam Boyutta Gör
    Redmi Book 14/16 2024 modelleri ince çerçeveleri ve metal gövdeli şık tasarımlarıyla ortaya çıkmıştı. Şimdi, 29 Kasım’da Çin’de tanıtılacak yeni Redmi dizüstü bilgisayarlar hakkında daha fazla bilgiye sahibiz.

    Redmi Book 16 (2024) onaylanan özellikleri

    Redmi Book 16 (2024), Intel Core i5-13500H işlemciden güç alıyor. Bu işlemci, 16 iş parçacığı ile 12 çekirdeğe (4’ü performans 8’i verimlilik çekirdeği)  sahip ve maksimum 4.70GHz hızda çalışıyor. Laptop, LPDDR5 6400MT/s bellek ve 47w TDP ile gelecek. Dizüstü bilgisayarda etkili soğutma için çift fan ile birlikte çift 8mm ısı borusu bulunuyor.

    Redmi Book 16 ve 14 (2024), bağlantı noktaları olarak sağda 2 adet USB-A portu, solda 1 adet USB-C ve A portu ile birlikte HDMI portu, kulaklık jakı sunuyor.

    Yeni Redmi Book modelleri, Xiaomi HyperOS Connect ekosistemiyle tamamen entegre çalışıyor. Bu, laptopların akıllı telefon, tablet ve akıllı ev aletleri gibi diğer Xiaomi cihazlarla sorunsuz bağlantı kuracağı anlamına geliyor. Dosya aktarımı, ekran yansıtma, çoklu cihaz kontrolü gibi işlemler daha kolay olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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