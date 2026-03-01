Giriş
    Redmi Buds 8 Pro Türkiye fiyatı belli oldu

    Redmi Buds 8 Pro tam kablosuz kulaklık modeli yapay zekâ destekli gürültü engelleme özelliği ile uçak ve gemi gibi ortamlarda dahi tatmin edici bir gürültü engelleme sunabiliyor.

    Redmi Buds 8 Pro Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin birbirinden iddialı ürünlerini global pazara sunduğu lansmanda en yeni kulaklık modeli Redmi Buds 8 Pro da sahneye çıktı. Uygun bir fiyat etiketine premium rakiplerine taş çıkartacak özelliklerle geliyor.

    Redmi Buds 8 Pro Türkiye fiyatı

    Redmi Buds 8 Pro tam kablosuz kulaklık modeli çift 6.7 mm piezoelektrik seramik sürücü ve 11 mm titanyum kaplama dinamik sürücü ile yüksek kaliteli ses çıkışı vadediyor. Hi-Res Audio Wireless ve LHDC-V5 kodeğinin yanı sıra Xiaomi'nin kendi geliştirdiği yüksek çözünürlüklü kodek olan MIHC (MI High Clarity Codec) 2.0’ı destekliyor.

    Kulaklık Xiaomi'nin ultra geniş 5 kHz aralığında 55 dB'ye kadar gürültü azaltmayı destekleyen Deep Space Noise Cancelling 3.0 sistemine sahip. Uçak, gemi gibi ortamlarda yoğun moda geçerek gürültüyü en aza indiriyor. 3 mikrofon görüşme esnasında 12m/sn hızında rüzgar hışırtısını kesebiliyor.

    Tek şarjda 8 saate kadar dayanabilen kulaklık kutusu ile de 33 saate tamamlıyor. 5 dakikalık hızlı şarj 2 saatlik konuşma süresi veriyor. Redmi Buds 8 Pro tam kablosuz kulaklık modeli 4699TL fiyat etiketine sahip.

