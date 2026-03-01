Redmi Buds 8 Pro Türkiye fiyatı belli oldu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin birbirinden iddialı ürünlerini global pazara sunduğu lansmanda en yeni kulaklık modeli Redmi Buds 8 Pro da sahneye çıktı. Uygun bir fiyat etiketine premium rakiplerine taş çıkartacak özelliklerle geliyor.

Redmi Buds 8 Pro Türkiye fiyatı

Redmi Buds 8 Pro tam kablosuz kulaklık modeli çift 6.7 mm piezoelektrik seramik sürücü ve 11 mm titanyum kaplama dinamik sürücü ile yüksek kaliteli ses çıkışı vadediyor. Hi-Res Audio Wireless ve LHDC-V5 kodeğinin yanı sıra Xiaomi'nin kendi geliştirdiği yüksek çözünürlüklü kodek olan MIHC (MI High Clarity Codec) 2.0’ı destekliyor.

REDMI Buds 8 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 1 ay önce eklendi

Kulaklık Xiaomi'nin ultra geniş 5 kHz aralığında 55 dB'ye kadar gürültü azaltmayı destekleyen Deep Space Noise Cancelling 3.0 sistemine sahip. Uçak, gemi gibi ortamlarda yoğun moda geçerek gürültüyü en aza indiriyor. 3 mikrofon görüşme esnasında 12m/sn hızında rüzgar hışırtısını kesebiliyor.

Tek şarjda 8 saate kadar dayanabilen kulaklık kutusu ile de 33 saate tamamlıyor. 5 dakikalık hızlı şarj 2 saatlik konuşma süresi veriyor. Redmi Buds 8 Pro tam kablosuz kulaklık modeli 4699TL fiyat etiketine sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

Redmi Buds 8 Pro Türkiye’de satışta

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: