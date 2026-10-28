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    Redmi markası ilk açık tasarım kulaklığını duyurdu

    Redmi Clip Neo açık tasarım kulaklık dayanıklı C köprüsü, iyileştirilmiş yüksek ses, kulağa uyum sağlayan tasarım, yazılımsal gürültü engelleme gibi özelliklerle geliyor.

    Redmi Clip Neo Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin iddialı Redmi K100 amiral gemisi akıllı telefon modelinin ardından Redmi markasının ilk açık tasarım kulaklığı olan Redmi Clip Neo modeli de tanıtıldı. Kulaklık biraz daha üst seviyeye odaklanıyor.

    Redmi Clip Neo özellikleri ve fiyatı

    12mm çift manyetik dinamik sürücüler kullanan kulaklık daha iyileştirilmiş yüksek ses ve diyafram güçlendirici sunuyor. Ayrıca bass güçlendirme algoritması düşük frekans kayıplarını en aza indirmeyi amaçlıyor.

    Fiziksel tasarım C köprüsünün etrafında şekillenirken her parça 5.3 gram ağrılığında. 0.6mm hafızalı titanyum kablo sıvı silikon içerisine sarılmış ve 25000 esnemeye karşı dayanıklı. 3.4mm sıkıştırma boşluğu farklı kulak şekillerine uyum sağlayabiliyor.

    Çift mikrofon ile yazılımsal gürültü engelleme yapan kulaklık 10 bant ekolayzır ve 4 ön tanımlı ekolayzır profilleri sunuyor. Ses doğrudan kulak içine doğru iletilirken arka kısımda yer alan hava çıkışı ile ses sızıntılarının da önüne geçiliyor. Kulaklığı kulağınızdan çıkarırsanız otomatik olarak müzik duruyor.

    Redmi Clip Neo tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Dokunmatik yüzey farklı kontroller için optimize edilebiliyor. Bluetooth 5.4 ile aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilen kulaklık SBC ve AAC kodeklerine destek sunuyor. HyperOS 3.0 kullanıcıları Super XiaoAI asistanına erişim sağlıyor ve harita tabanlı bir kulaklık bulma özelliği sunuluyor.

    Tek şarj ile 7 saate kadar kullanılabilen kulaklık kutusu ile 32 saate kadar çıkabiliyor. Kutu USB Tip-C ile şarj olabilirken LED bildirim ışığı da batarya seviyesini gösteriyor. Redmi Clip Neo kablosuz kulaklık modeli 67$ fiyat etiketine sahip. Kulaklık şık bir taşıma çantası ile geliyor.

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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

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    emrahmt 4 gün önce

    tuhaf

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