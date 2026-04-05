Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi uygun fiyatlı yeni oyuncu monitörünü duyurdu

    Redmi G27Q oyuncu monitörü 27 inçlik Fast IPS ekran, 320Hz tazeleme hızı, AMD FreeSync Premium, 1ms griden griye tepki süresi gibi özelliklerle geliyor.         

    Redmi G27Q oyuncu monitörü Tam Boyutta Gör
    Redmi markası altında oyuncu ekipmanları pazarında payını arttırmaya çalışan Xiaomi'nin en son ürünü yine uygun fiyat ile tüketicilerin dikkatini çekmek isteyen Redmi G27Q oyuncu monitörü oldu.

    Redmi G27Q özellikleri ve fiyatı

    Redmi G27Q oyuncu monitörü 27 inçlik Fast IPS ekranında 2560x1440 piksel çözünürlük sunuyor. 320Hz tazeleme hızına ulaşan ekranda 1ms griden griye tepki süresi bulunuyor. 400 nit parlaklık seviyesine sahip olan ürün 1000:1 statik kontrast oranı barındırıyor.

    AMD FreeSync Premium ile yırtılmaları engelleyen monitör DCI-P3 renk uzayının yüzde 95'ini ve sRGB renk uzayının yüzde 100'ünü kapsıyor. Doğru ve doğal renk üretimini gösteren Delta E değeri ise 2'nin altında. Mavi ışığı azaltan ekran ayrıca DC karartma ile de titremelerin önüne geçiyor.

    İnce ekran çerçeveleri ile görüş alanını maksimuma çıkaran ürün VESA 75 x 75mm duvar bağlantısı ile geliyor. 2 adet DisplayPort 2.1 ve 2 adet HDMI 2.0 girişi olan cihaz 48W enerji harcıyor. Redmi G27Q oyuncu monitörü 188$ fiyat etiketine sahip.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    D
    Dr.Perga 2 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 2 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum