Xiaomi uygun fiyatlı yeni oyuncu monitörünü duyurdu

Redmi G27Q özellikleri ve fiyatı
Redmi G27Q oyuncu monitörü 27 inçlik Fast IPS ekranında 2560x1440 piksel çözünürlük sunuyor. 320Hz tazeleme hızına ulaşan ekranda 1ms griden griye tepki süresi bulunuyor. 400 nit parlaklık seviyesine sahip olan ürün 1000:1 statik kontrast oranı barındırıyor.
AMD FreeSync Premium ile yırtılmaları engelleyen monitör DCI-P3 renk uzayının yüzde 95'ini ve sRGB renk uzayının yüzde 100'ünü kapsıyor. Doğru ve doğal renk üretimini gösteren Delta E değeri ise 2'nin altında. Mavi ışığı azaltan ekran ayrıca DC karartma ile de titremelerin önüne geçiyor.
İnce ekran çerçeveleri ile görüş alanını maksimuma çıkaran ürün VESA 75 x 75mm duvar bağlantısı ile geliyor. 2 adet DisplayPort 2.1 ve 2 adet HDMI 2.0 girişi olan cihaz 48W enerji harcıyor. Redmi G27Q oyuncu monitörü 188$ fiyat etiketine sahip.
