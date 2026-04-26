Xiaomi'nin ilk kulak üstü kulaklığı ortaya çıktı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar earbuds olarak tanımladığı tam kablosuz kulaklık segmentinde sayısız ürün piyasaya süren Xiaomi, ilk kez bir kulak üstü kulaklık ile karşımıza çıkıyor. Redmi Headphones Neo uzun kullanım süreleri ile dikkat çekiyor.

Redmi Headphones Neo özellikleri ve fiyatı

Redmi Headphones Neo kulaklık modeli 40mm titanyum kaplama sürücüler ile geliyor ve 20Hz-40kHz arasında frekans tepkisi sunuyor. 42 desibel seviyesine kadar aktif gürültü engelleme yapabilen kulaklık Bluetooth 5.4 bağlantısı yanında USB-C portu ile bağlanmanızı sağlıyor.

Tek şarj ile 72 saate kadar kullanılabilen kulaklık oldukça iddialı. Henüz Xiaomi tarafından lansmanı yapılmamasına rağmen bazı ülkelerde 55$ fiyat üzerinden listelenmeye başladı. Bu fiyat etiketinde en iyi performansa sahip kulaklık modeli olduğu söylenebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: