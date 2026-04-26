Xiaomi'nin ilk kulak üstü kulaklığı ortaya çıktı

Redmi Headphones Neo özellikleri ve fiyatı
Redmi Headphones Neo kulaklık modeli 40mm titanyum kaplama sürücüler ile geliyor ve 20Hz-40kHz arasında frekans tepkisi sunuyor. 42 desibel seviyesine kadar aktif gürültü engelleme yapabilen kulaklık Bluetooth 5.4 bağlantısı yanında USB-C portu ile bağlanmanızı sağlıyor.
Tek şarj ile 72 saate kadar kullanılabilen kulaklık oldukça iddialı. Henüz Xiaomi tarafından lansmanı yapılmamasına rağmen bazı ülkelerde 55$ fiyat üzerinden listelenmeye başladı. Bu fiyat etiketinde en iyi performansa sahip kulaklık modeli olduğu söylenebilir.