    Xiaomi'nin ilk kulak üstü kulaklığı ortaya çıktı

    Xiaomi tarafından kulak üstü kulaklık segmentine sunulacak olan Redmi Headphones Neo, iddialı kullanım süreleri ve güçlü aktif gürültü engelleme özelliği ile dikkat çekiyor.

    Bugüne kadar earbuds olarak tanımladığı tam kablosuz kulaklık segmentinde sayısız ürün piyasaya süren Xiaomi, ilk kez bir kulak üstü kulaklık ile karşımıza çıkıyor. Redmi Headphones Neo uzun kullanım süreleri ile dikkat çekiyor.

    Redmi Headphones Neo özellikleri ve fiyatı

    Redmi Headphones Neo kulaklık modeli 40mm titanyum kaplama sürücüler ile geliyor ve 20Hz-40kHz arasında frekans tepkisi sunuyor. 42 desibel seviyesine kadar aktif gürültü engelleme yapabilen kulaklık Bluetooth 5.4 bağlantısı yanında USB-C portu ile bağlanmanızı sağlıyor.

    Tek şarj ile 72 saate kadar kullanılabilen kulaklık oldukça iddialı. Henüz Xiaomi tarafından lansmanı yapılmamasına rağmen bazı ülkelerde 55$ fiyat üzerinden listelenmeye başladı. Bu fiyat etiketinde en iyi performansa sahip kulaklık modeli olduğu söylenebilir.

