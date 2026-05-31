Redmi Headphones Neo global pazara çıkıyor

Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin bir süredir sadece Japonya pazarına sunduğu Redmi Headphones Neo kulak üstü kulaklık modeli global pazara çıkıyor. Redmi Headphones Neo modeli bütçe segmentinde iddialı özelliklerle geliyor.

Redmi Headphones Neo özellikleri ve fiyatı

Redmi Headphones Neo kablosuz kulaklık modeli 40mm titanyum kaplama sürücüler ile geliyor. Bluetooth 5.4 ile aynı anda iki cihaza bağlanabilen kulaklık USB Tip-C ile de kablolu kullanmak isteyenlere seçenek sunuyor.

Üç mikrofonlu sistem 42 desibele kadar gürültü engelleme yaparken çağrılarda da arka plan seslerini kesiyor. Rüzgâr sesini de başarılı bir şekilde engelleyebiliyor. ANC özelliği kablosuz da geçerli iken Hi-Res Audio ise kablolu bağlantıda sunuluyor.

Tek şarj ile 72 saate kadar kullanılabilen kulaklık 10 dakikalık hızlı şarj ile 5 saatlik kullanım elde ediliyor. Konforlu bir kullanım sunan Redmi Headphones Neo kulaklık modeli 48$ fiyat etiketi ile satılacak.

