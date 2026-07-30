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Tam Boyutta Gör Redmi, yeni amiral gemisi Redmi K100 Pro için resmi tanıtım öncesinde önemli ipuçları vermeye başladı. Sızdırılan yeni tanıtım görüntüleri, telefonun tasarımını doğrularken, cihazın 185Hz yenileme hızına sahip ekran ve amiral gemisi işlemci ile geleceğini de doğruladı. Yeni modelin, POCO F9 Ultra olarak Türkiye'de satışa çıkması bekleniyor.

Redmi K100 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı

Görsellere göre Redmi K100 Pro, serinin öne çıkan rengi olarak koyu kırmızı bir gövde tasarımına sahip olacak. Arka tarafta üçlü kamera kurulumu yer alırken, önceki K serisi modellerinde olduğu gibi Bose ile geliştirilen ses sistemi de korunuyor. Sızıntı, Redmi'nin Weibo üzerinden yaptığı resmi duyuruyla da örtüşüyor.

Şirket, 31 Temmuz'da düzenlenecek ChinaJoy 2026 etkinliğinde yeni ürünlerini tanıtacağını doğruladı. Etkinlikte cihazların tüm teknik özelliklerinin açıklanması bekleniyor ve Redmi K100 Pro serisi de bu duyuruların parçası olacak. Daha önce doğrulanan bilgilere göre Redmi K100 Pro, Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti ve 16 GB RAM ile satışa çıkacak.

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Sızdırılan Geekbench testlerinde ise, cihazın 3.429 tek çekirdek ve 10.461 çok çekirdek puanı aldığı görülmüştü. Ayrıca cihazda, 8.000 mAh'ın üzerinde batarya, 200 MP ana kamera, telefoto kamera, 50W kablosuz şarj desteği ve Ekran altı 3D ultrasonik parmak izi okuyucu yer alacak. ChinaJoy 2026 etkinliğiyle birlikte cihazın fiyatı, satış tarihi ve tüm teknik özelliklerinin resmiyet kazanması bekleniyor.

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Redmi K100 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı: Poco F9 Ultra geliyor

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