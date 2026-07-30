Redmi K100 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı: Poco F9 Ultra geliyor

Redmi K100 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı
Görsellere göre Redmi K100 Pro, serinin öne çıkan rengi olarak koyu kırmızı bir gövde tasarımına sahip olacak. Arka tarafta üçlü kamera kurulumu yer alırken, önceki K serisi modellerinde olduğu gibi Bose ile geliştirilen ses sistemi de korunuyor. Sızıntı, Redmi'nin Weibo üzerinden yaptığı resmi duyuruyla da örtüşüyor.
Şirket, 31 Temmuz'da düzenlenecek ChinaJoy 2026 etkinliğinde yeni ürünlerini tanıtacağını doğruladı. Etkinlikte cihazların tüm teknik özelliklerinin açıklanması bekleniyor ve Redmi K100 Pro serisi de bu duyuruların parçası olacak. Daha önce doğrulanan bilgilere göre Redmi K100 Pro, Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti ve 16 GB RAM ile satışa çıkacak.
Sızdırılan Geekbench testlerinde ise, cihazın 3.429 tek çekirdek ve 10.461 çok çekirdek puanı aldığı görülmüştü. Ayrıca cihazda, 8.000 mAh'ın üzerinde batarya, 200 MP ana kamera, telefoto kamera, 50W kablosuz şarj desteği ve Ekran altı 3D ultrasonik parmak izi okuyucu yer alacak. ChinaJoy 2026 etkinliğiyle birlikte cihazın fiyatı, satış tarihi ve tüm teknik özelliklerinin resmiyet kazanması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: