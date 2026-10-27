Redmi K100 günlerce oyun oynatacak

Redmi K100 özellikleri
- 6.83 inçlik 2772x1280 piksel OLED ekran
- 3nm Snapdragon 8 Elite yonga seti
- 12GB/16GB LPDDR5X RAM
- 256GB/512GB UFS 4.1 depolama
- 50MP Light Hunter 800 OIS ana kamera
- 20MP ön kamera
- 10000mAh kapasiteli batarya, 100W hızlı şarj
- Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi
Redmi K100 amiral gemisi en uzun süre oyun oynatabilen telefon iddiasıyla geliyor. Devasa bataryası 2.43 gün boyunca şarja takmanıza gerek bırakmıyor. Elbette 12000 milimetrekare yüksek iletken grafite ve 3D pompa modülünden oluşan soğutma sisteminin bunda etkisi büyük.
Oyunlarda akıcılık için 165Hz tazeleme hızı sunan ekranda 3500Hz dokunmatik örnekleme oranı ve 480Hz dokunmatik raporlama oranı yer alıyor. 3500 nit parlaklığa ulaşan ekranda HDR10+, Dolby Vision, 12-bit renk ve DCI-P3 renk gamı desteği de bulunuyor. Tam parlaklıkta DC karartma ve dairesel polarize ışık teknolojisi kullanıcının gözlerini de koruyor.
Xiaomi’nin kendi geliştirdiği D2 yongası sayesinde yaklaşık 40 oyunda 165fps yerleşik performans ve 100’den fazla oyunda da kare interpolasyonu sunuluyor. 27W tersine şarj yapabilen telefon geçiş şarjı sayesinde prize takılıyken bataryayı kullanım dışı bırakarak ısınmaların da önüne geçiyor.
Redmi K100 fiyatı ve çıkış tarihi
- Redmi K100 12GB + 256GB – 524$
- Redmi K100 12GB + 512GB – 614$
- Redmi K100 16GB + 512GB – 674$
Redmi K100 amiral gemisi modeli hafta sonu ön siparişlere başlayacak. İlk etapta Çin’de satışa çıkacak olan telefonun global pazara Poco 9 serisi altında gelmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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