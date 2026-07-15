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    Xiaomi seviye atlayan yeni akıllı çocuk saatini tanıttı

    Redmi Kids Watch Pro akıllı çocuk saati çift kamera, sağlık değerleri takibi, metro rotası kaydı, bina içi hassas kat takibi, alan takibi, kapalı haldeyken bile bulunabilme gibi özellikler sunuyor. 

    Redmi Kids Watch Pro tanıtıldı: İşte özellikleri v Tam Boyutta Gör
    Okulların tatil olması ile birlikte Xiaomi seviye atlayan yeni akıllı çocuk saatini duyurdu. Redmi Kids Watch Pro çocuğunuzun binanın kaçıncı katında olduğunu ya da metro yolculuğunu net bir şekilde gösterebiliyor.

    Redmi Kids Watch Pro özellikleri ve fiyatları

    Altıgen bir ekrana sahip olan saat, kayışı stand gibi kullanarak yukarı doğru kalkabiliyor. Böylece 5MP ön kamera ile görüntülü görüşme yapabiliyor ya da 5MP arka kamera ile çevrenizi fotoğraflayabiliyorsunuz.

    Nabız ve kandaki oksijeni takip eden saat 18 farklı spor modu ve 5 fitness aktivitesini algılayabiliyor. Çocuk bir havuz ya da nehre yaklaştığında ise su yakınlık sensörü ebeveynleri uyarıyor. Çift çekirdekli işlemci ve Xiaomi Cihazımı Bul ağı sayesinde saatin tamamen bataryası bitse dahi 5 güne kadar yakındaki Xiaomi donanımlarını kullanarak sinyal gönderebiliyor.

    Yine Xiaomi’nin üçüncü nesil yapay zekâ zemin konumlama teknolojisi sayesinde çocuğun binada kaçıncı katta olduğu da net bir şekilde iletilebiliyor. Konum her saniye güncellendiği için ebeveynler gecikme yaşamıyor. Ayrıca metro ve tramvay istasyonlarını da algılayarak buna göre rotaları kaydedebiliyor. Redmi Kids Watch Pro çocuk saati 175$ fiyat etiketine sahip.

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