Redmi M100 tanıtıldı: Xiaomi yeni seriye başlıyor

Redmi M100 özellikleri
- 6.9 inçlik 1600x720 piksel LCD ekran
- Snapdragon 4 Gen 5 yonga seti
- 6GB/8GB LPDDR5X RAM
- 128GB/256GB UFS 2.2 depolama
- 13MP arka kamera
- 5MP ön kamera
- 7900mAh batarya, 45W hızlı şarj
Redmi M100 giriş seviyesine yakın özellikler sunarken son dönemde artan bellek krizi nedeniyle fiyatları yukarı çekmek zorunda kalmış. Devasa bataryası en büyük avantajı konumunda. Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, 5G özellikleri yanında 22.5W kablosuz şarj desteği de yer alıyor.
Redmi M100 fiyatı ve çıkış tarihi
- Redmi M100 6/128 – 267$
- Redmi M100 8/256 – 296$
- Redmi M100 8/256 – 326$
Redmi M100 akıllı telefon modeli ilk etapta Çin’de satışa sunuluyor. Global pazara çıkması ise zaman alabilir ancak batarya kapasitesinde değişim olacak mı bilinmiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: