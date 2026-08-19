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    Redmi M100 tanıtıldı: Xiaomi yeni seriye başlıyor

    Redmi M100 akıllı telefon modelinde 6.9 inçlik LCD ekran, Snapdragon 4 Gen 5 yonga seti, LPDDR5X RAM, UFS 2.2 depolama, 7900mAh batarya gibi özellikler yer alıyor.

    Redmi M100 Tam Boyutta Gör
    Redmi markası ile bütçeye önem veren kitleyi yakalamayı başaran Xiaomi şimdi yeni bir seriye başlıyor. Redmi M akıllı telefon serisinin ilk üyesi olacak Redmi M100 orta seviye fiyat etiketi ile satışa çıkıyor.

    Redmi M100 özellikleri

    • 6.9 inçlik 1600x720 piksel LCD ekran
    • Snapdragon 4 Gen 5 yonga seti
    • 6GB/8GB LPDDR5X RAM
    • 128GB/256GB UFS 2.2 depolama
    • 13MP arka kamera
    • 5MP ön kamera
    • 7900mAh batarya, 45W hızlı şarj

    Redmi M100 giriş seviyesine yakın özellikler sunarken son dönemde artan bellek krizi nedeniyle fiyatları yukarı çekmek zorunda kalmış. Devasa bataryası en büyük avantajı konumunda. Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, 5G özellikleri yanında 22.5W kablosuz şarj desteği de yer alıyor.

    Redmi M100 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Redmi M100 fiyatı ve çıkış tarihi

    • Redmi M100 6/128 – 267$
    • Redmi M100 8/256 – 296$
    • Redmi M100 8/256 – 326$

    Redmi M100 akıllı telefon modeli ilk etapta Çin’de satışa sunuluyor. Global pazara çıkması ise zaman alabilir ancak batarya kapasitesinde değişim olacak mı bilinmiyor.  

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