Redmi yeni monitör kolunu duyurdu

Redmi Monitor Arm özellikleri ve fiyatı
Redmi Monitor Arm aksesuarı 3mm kalınlığında alüminyum alaşımdan imal edilmiş bir gövdeye sahip. Patentli çift yay teknolojisi kolun yüksekliğini ayarlarken bile üzerine binen yükü en iyi şekilde dağıtıyor. 34 inçe kadar monitörler ile uyumlu olan kol 1.9Kg ve 9Kg arasındaki ağrılığı da taşıyabiliyor.
Yükseklik, sağ-sol, ön-arka, 360 derece ekseninde dönme ve 180 derece eğilme olarak 5 farklı şekilde ayarlanabilen kol 43.5cm mesafeye kadar uzayabiliyor ve monitörü de 30 cm yükseltebiliyor. 75×75 mm ve 100×100 mm şeklinde iki VESA standardına destek sunarken duvara da monte edilebiliyor.
İç kısmında kablolar için gizli bir kanal yer alırken kutu içerisinde gerekli vidalama araçları da yer alıyor. Redmi Monitor Arm aksesuarı 5 yıllık garanti kapsamında 44$ fiyat etiketi ile Çin’de satışa sunulmuş durumda.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Güzel bir ürün lakin bu tip sistemler kapalı devre olması gerekiyor.Açık devre sistemlerde sistemde dolaşan su panelleri korozyondan zamanla çürütür.