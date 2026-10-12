Redmi yeni monitör kolunu duyurdu

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Tam Boyutta Gör Taşınabilir cihaz pazarı yanında artık oyuncu ve bilgisayar donanımları pazarına da el atan Redmi markası yine şık bir aksesuar ile geliyor. Redmi Monitor Arm hem oyuncular hem de standart kullanıcılar için geliyor.

Redmi Monitor Arm özellikleri ve fiyatı

Redmi Monitor Arm aksesuarı 3mm kalınlığında alüminyum alaşımdan imal edilmiş bir gövdeye sahip. Patentli çift yay teknolojisi kolun yüksekliğini ayarlarken bile üzerine binen yükü en iyi şekilde dağıtıyor. 34 inçe kadar monitörler ile uyumlu olan kol 1.9Kg ve 9Kg arasındaki ağrılığı da taşıyabiliyor.

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Yükseklik, sağ-sol, ön-arka, 360 derece ekseninde dönme ve 180 derece eğilme olarak 5 farklı şekilde ayarlanabilen kol 43.5cm mesafeye kadar uzayabiliyor ve monitörü de 30 cm yükseltebiliyor. 75×75 mm ve 100×100 mm şeklinde iki VESA standardına destek sunarken duvara da monte edilebiliyor.

İç kısmında kablolar için gizli bir kanal yer alırken kutu içerisinde gerekli vidalama araçları da yer alıyor. Redmi Monitor Arm aksesuarı 5 yıllık garanti kapsamında 44$ fiyat etiketi ile Çin’de satışa sunulmuş durumda.

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