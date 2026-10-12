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    Redmi yeni monitör kolunu duyurdu

    Redmi Monitor Arm yenilikçi monitör kolu 360 derece eksende dönme, 180 derece eğim verebilme, duvara monte edebilme, 9Kg ağırlık taşıyabilme gibi özelliklerle geliyor. 

    Redmi Monitor Arm Tam Boyutta Gör
    Taşınabilir cihaz pazarı yanında artık oyuncu ve bilgisayar donanımları pazarına da el atan Redmi markası yine şık bir aksesuar ile geliyor. Redmi Monitor Arm hem oyuncular hem de standart kullanıcılar için geliyor.

    Redmi Monitor Arm özellikleri ve fiyatı

    Redmi Monitor Arm aksesuarı 3mm kalınlığında alüminyum alaşımdan imal edilmiş bir gövdeye sahip. Patentli çift yay teknolojisi kolun yüksekliğini ayarlarken bile üzerine binen yükü en iyi şekilde dağıtıyor. 34 inçe kadar monitörler ile uyumlu olan kol 1.9Kg ve 9Kg arasındaki ağrılığı da taşıyabiliyor.

    Yükseklik, sağ-sol, ön-arka, 360 derece ekseninde dönme ve 180 derece eğilme olarak 5 farklı şekilde ayarlanabilen kol 43.5cm mesafeye kadar uzayabiliyor ve monitörü de 30 cm yükseltebiliyor. 75×75 mm ve 100×100 mm şeklinde iki VESA standardına destek sunarken duvara da monte edilebiliyor.

    İç kısmında kablolar için gizli bir kanal yer alırken kutu içerisinde gerekli vidalama araçları da yer alıyor. Redmi Monitor Arm aksesuarı 5 yıllık garanti kapsamında 44$ fiyat etiketi ile Çin’de satışa sunulmuş durumda.

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    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

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    ThepianisT 1 saat önce

    Güzel bir ürün lakin bu tip sistemler kapalı devre olması gerekiyor.Açık devre sistemlerde sistemde dolaşan su panelleri korozyondan zamanla çürütür.

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