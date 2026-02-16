Kim Nerede? 162 iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'in fiyatı ortaya çıktı 130 HDD'lerde AI etkisi: WD HDD kapasitesinin tükendiğini açıkladı 125 iPhone 18 Pro ve Pro Max ile beklenen 10 yeni özellik
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    YouTube Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    REDMI Note 15 Pro 5G ve REDMI Note 15 Pro+ 5G neler sunuyor?

    Bu videoda REDMI markasının yeni cep telefonu modellerinden REDMI Note 15 Pro 5G ve REDMI Note 15 Pro+ 5G hakkında konuşuyoruz. Cihazlarla alakalı detaylar videomuzda. İyi seyirler!

    REDMI markasının Note serisi fiyat ve performans açısından kullanıcıların yöneldiği telefon serilerinden bir tanesi. Özellikle dolu kutu içeriği ve genel özelliklerin memnun edici seviyede olması kullanıcıların satın alma kararlarını direkt olarak etkiliyor. 

    Biz de bu videoda REDMI Note 15 Pro 5G ve REDMI Note 15 Pro+ 5G modelleri hakkında konuşuyoruz. Şık tasarımları, dolu kutu içerikleri ve performans detaylarıyla güzel modellerin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Sizler bu telefonlar hakkında neler düşünüyorsunuz?

    SPONSORLU İÇERİK!

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum