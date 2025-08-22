Giriş
    Redmi Note 15 Pro+'ın küresel versiyonunun özellikleri ortaya çıktı

    Firmware kodlarından elde edilen bilgilere göre, global Redmi Note 15 Pro+, 2,5x optik yakınlaştırma sunan 50 MP telefoto lense sahip olmayacak ve 6.500 mAh kapasiteli daha küçük bataryayla gelecek.

    Redmi Note 15 Pro+'ın küresel versiyonu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Redmi Note 15 serisi dün Çin'de duyuruldu. Telefonların her zamanki gibi bazı değişikliklerle küresel pazarlara girmesi bekleniyor. Telefonların firmware kodlarından elde edilen bilgilere göre, global Redmi Note 15 Pro+,2,5x optik yakınlaştırma sunan 50 MP telefoto lense sahip olmayacak.

    Kamera ve pil tarafında eksikliklerle gelecek

    Xiaomi, geçen yıl Çin'de piyasaya sürdüğü Redmi Note 14 Pro+'ın küresel sürümünde de benzer değişiklik yapmıştı. Redmi Note 15 Pro+'ın küresel versiyonu, geniş açılı ve ultra geniş açılı lenslerden oluşan çift kamera kurulumuna sahip olacak ve makro kamera bulunmayacak.

    Küresel versiyonun ayrıca, Çin versiyonundaki 7.000 mAh pil yerine daha küçük 6.500 mAh pil ile geleceği bildiriliyor. Şarj hızı ise Çin modelindeki 90 W hıza kıyasla 100 W'a çıkacak. Ancak bu bilgilerin henüz teyit edilmediğini belirtelim.

    Redmi Note 15 Pro+, 6,83 inç büyüklüğünde, 2772 x 1280 piksel çözünürlük sunan 1.5K AMOLED ekranla geliyor. Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinde güç alan cihaz, Çin'de 280 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Küresel versiyonun ne zaman piyasaya çıkacağı şuan için belli değil.

