Redmi Note 15 serisinin Avrupa fiyatları ortaya çıktı

Serinin en üst modeli olan Redmi Note 15 Pro+, global versiyonda 6.83 inç boyutunda, 1280x2772 çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir OLED ekranla gelecek. Cihazda Snapdragon 7s Gen 4 işlemci, 8 GB RAM, 256 veya 512 GB depolama seçenekleri ve 100W hızlı şarj destekleyen 6.500 mAh batarya bulunuyor.
Bir alt model olan Redmi Note 15 Pro, ekran, RAM, depolama ve arka kamera dizilimi bakımından Pro+ ile aynı. Ancak MediaTek Dimensity 7400 işlemciye sahip ve 20 MP ön kamera ile geliyor. Batarya kapasitesi 6.580 mAh olarak belirtilmiş ve 45W kablolu hızlı şarj destekliyor. Ölçüleri 163.61 x 78.09 x 7.78 mm, ağırlığı ise 210 gram. Telefonun Avrupa'da 399 euro fiyattan satışa sunulması bekleniyor.