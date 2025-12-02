Redmi Note 15 serisinin Avrupa fiyatları ortaya çıktı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Xiaomi'nin popüler Redmi Note 15 serisi, küresel pazarlara çıkmaya hazırlanıyor. Ağustos ayında Çin’de tanıtılan Redmi Note 15 ailesinin global sürümünün de çok yakın olduğunu gösteren yeni bir sızıntı, üç modelin tüm özelliklerini ve fiyatlarını ortaya koydu.

Redmi Note 15 serisi küresel pazarlara açılıyor

Serinin en üst modeli olan Redmi Note 15 Pro+, global versiyonda 6.83 inç boyutunda, 1280x2772 çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir OLED ekranla gelecek. Cihazda Snapdragon 7s Gen 4 işlemci, 8 GB RAM, 256 veya 512 GB depolama seçenekleri ve 100W hızlı şarj destekleyen 6.500 mAh batarya bulunuyor.

Arka tarafta 200 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro sensörü yer alırken, önde 32 MP selfie kamerası bulunuyor. Boyutları 163.34 x 78.31 x 7.91 mm olan telefonun ağırlığı 207 gram. Telefonun Avrupa'da 499 euro fiyattan satışa sunulacağı belirtiliyor.

Bir alt model olan Redmi Note 15 Pro, ekran, RAM, depolama ve arka kamera dizilimi bakımından Pro+ ile aynı. Ancak MediaTek Dimensity 7400 işlemciye sahip ve 20 MP ön kamera ile geliyor. Batarya kapasitesi 6.580 mAh olarak belirtilmiş ve 45W kablolu hızlı şarj destekliyor. Ölçüleri 163.61 x 78.09 x 7.78 mm, ağırlığı ise 210 gram. Telefonun Avrupa'da 399 euro fiyattan satışa sunulması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Serinin üçüncü modeli Redmi Note 15 ise 6.83 inç FHD+ AMOLED ekranla geliyor. Snapdragon 6 Gen 3 işlemciden güç alan cihazda 8 GB RAM, 256 GB depolama, 108 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı sensörü, 20 MP selfie kamerası ve 45W hızlı şarj destekli 5.520 mAh batarya bulunuyor. Boyutları 164 x 75.42 x 7.35 mm, ağırlığı ise 178 gram. Avrupa fiyatının 299 euro olacağı belirtiliyor.

