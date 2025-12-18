Redmi Note 15 serisinin küresel versiyonları tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

Redmi Note 15 Pro+ 5G
Çin versiyonunda, 90W şarj desteğine sahip 7.000 mAh'lik bir pil yer alırken, uluslararası modelde 100W şarj desteğine sahip 6.500 mAh'lik batarya bizleri karşılıyor. Redmi Note 15 Pro+'ın diğer özellikleri arasında ekran içi parmak izi okuyucu, çift hoparlör ve Dolby Atmos ile Hi-Res ses desteği yer alıyor. Akıllı telefon ayrıca eSIM'leri destekliyor ve IP66, IP68, IP69 ve IP69K sertifikalarını barındırıyor.
Redmi Note 15 Pro+'ın 8GB + 256GB modeli İngiltere'de 429 sterlin 12GB + 512GB modeli ise 479 sterlin fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.
Redmi Note 15 Pro 4G ve Pro 5G
İşlemci tarafında 5G versiyonu Dimensity 7400 Ultra'yı kullanırken, 4G'li versiyon Helio G200 Ultra işlemcisinden güç alıyor.
Note 15 Pro serisi, önceki modellerine göre daha büyük bataryalarla geliyor. Redmi Note 15 Pro 45W şarj destekli 6.500 mAh'lik bir bataryaya sahipken, Redmi Note 15 Pro 5G ise 6.580 mAh'lik biraz daha büyük batarya ile geliyor.
Kamera kurulumuna baktığımızda, Note 15 Pro 5G'de 200MP ana sensör (ISOCELL S5KHPE) ve 8MP (OV08F10) ultra geniş açılı lens bulunurken, 4G modelinde de 8MP (GC08A8) ultra geniş açılı lens yer alıyor. Note 15 Pro'da 32MP selfie kamerası (OV32D40) bulunurken, 5G modelinde 20MP ön kamera (OV20B) yer alıyor.
Redmi Note 15 Pro 5G'nin 8/256GB modeli 349 sterlin, 8/512GB modeli 399 sterlin fiyatla satışa sunuluyor. Redmi Note 15 Pro'nun 8/256GB modeli için belirlene fiyat ise 249 sterlin.
Redmi Note 15 4G ve 5G
Kameralara baktığımızda, küresel Redmi Note 15'lerin her ikisinde de Samsung'un ISOCELL HM9 sensörü ve OIS ile donatılmış 108MP ana kamera bulunuyor. 5G varyantı ayrıca 8MP ultra geniş açılı lense sahipken, 4G modelinde 2MP derinlik kamerası yer alıyor. Her iki telefonda da 20MP selfie kamerası mevcut.
Note 15, 6.000 mAh pili ve 33W şarjıyla pil kapasitesi açısından avantaj sağlarken, Note 15 5G ise biraz daha küçük 5.520 mAh batarya ve daha hızlı 45W şarj hızı sunuyor. 4G varyantı IP64 su geçirmezlik derecesine sahipken, 5G modeli daha gelişmiş IP66 derecelendirmesi sunuyor.
Redmi Note 15 5G'nin 8/256GB varyantının fiyatı 199 sterlin iken, 4G destekli modelin 8/256GB versiyonu 179 sterlin fiyattan İngiltere'de satışa sunuluyor. Tüm modeller için ön siparişlerin 5 Ocak'ta başlayacağı belirtiliyor.