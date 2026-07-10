Redmi Note 17, 7 inç büyüklüğünde dev ekranla gelecek

Redmi tarihinin en büyük ekranı
Redmi Note 17'nin en dikkat çeken özelliklerinden biri, markanın bugüne kadar kullandığı en büyük OLED ekran olacak. Cihaz, 7 inçbüyüklüğündeki OLED paneliyle selefi Redmi Note 15'in 6,77 inçlik ekranına kıyasla daha geniş bir görüntüleme alanı sunacak. Ekran, 120 Hz yenileme hızını desteklerken 1200 nit global maksimum parlaklık seviyesine ulaşabiliyor. Ayrıca Xiaomi'nin göz koruma teknolojisi de daha konforlu bir kullanım deneyimi sunmayı hedefliyor.
Batarya da büyüyecek
Pil tarafında da önemli bir yükseltme bulunuyor. Redmi Note 17, 8000 mAh kapasiteli devasa bir bataryayla gelecek. Redmi, cihazın yoğun günlük kullanımda uzun pil ömrü sunacağını vurgularken, standart modelin hızlı şarj özellikleri ise henüz açıklanmadı.
Redmi ayrıca Note 17 serisinin dayanıklılığını da artırdığını belirtiyor. Şirkete göre yeni modeller, önceki nesillere göre daha iyi darbe direnci ve geliştirilmiş suya karşı koruma özellikleri sunacak.
Redmi Note 17 serisi, 14 Temmuz'da Çin'de düzenlenecek etkinlikte resmen tanıtılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: