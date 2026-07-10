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    Redmi Note 17, 7 inç büyüklüğünde dev ekranla gelecek

    Xiaomi, çok yakında tanıtacağı yeni Redmi Note 17 modeliyle ilgili önemli ayrıntıları lansman öncesinde paylaştı. Yeni model, 7 inç büyüklüğünde ekran ve 8.000 mAh kapasiteli bataryayla gelecek.

    Redmi Note 17, 7 inç büyüklüğünde dev ekranla gelecek Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, 14 Temmuz'da Çin'de tanıtacağı yeni Redmi Note 17 modeliyle ilgili önemli ayrıntıları lansman öncesinde resmi olarak paylaştı. Şirket yöneticileri, standart modelde yer alacak ekran, batarya ve yeni renk seçeneğini doğrulayarak yeni nesil bütçe dostu telefonun öne çıkan yeniliklerini gözler önüne serdi.

    Redmi tarihinin en büyük ekranı

    Redmi Note 17'nin en dikkat çeken özelliklerinden biri, markanın bugüne kadar kullandığı en büyük OLED ekran olacak. Cihaz, 7 inçbüyüklüğündeki OLED paneliyle selefi Redmi Note 15'in 6,77 inçlik ekranına kıyasla daha geniş bir görüntüleme alanı sunacak. Ekran, 120 Hz yenileme hızını desteklerken 1200 nit global maksimum parlaklık seviyesine ulaşabiliyor. Ayrıca Xiaomi'nin göz koruma teknolojisi de daha konforlu bir kullanım deneyimi sunmayı hedefliyor.

    Redmi Note 17, 7 inç büyüklüğünde dev ekranla gelecek Tam Boyutta Gör
    Şirket, telefonun yeni Meteor Purple renk seçeneğini de tanıttı. Arka kapakta meteor izlerini andıran desenlerle dikkat çeken bu versiyon, seriye daha farklı bir görünüm kazandırıyor. Paylaşılan resmi görsellere göre standart Redmi Note 17, düz çerçeveli tasarımını korurken plastik kasa yapısıyla geliyor. Arka kamera modülü ise Pro modele benzer bir tasarım çizgisi taşısa da kamera yerleşimi farklılık gösteriyor.

    Batarya da büyüyecek

    Pil tarafında da önemli bir yükseltme bulunuyor. Redmi Note 17, 8000 mAh kapasiteli devasa bir bataryayla gelecek. Redmi, cihazın yoğun günlük kullanımda uzun pil ömrü sunacağını vurgularken, standart modelin hızlı şarj özellikleri ise henüz açıklanmadı.

    Redmi ayrıca Note 17 serisinin dayanıklılığını da artırdığını belirtiyor. Şirkete göre yeni modeller, önceki nesillere göre daha iyi darbe direnci ve geliştirilmiş suya karşı koruma özellikleri sunacak.

    Redmi Note 17 serisi, 14 Temmuz'da Çin'de düzenlenecek etkinlikte resmen tanıtılacak. 

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