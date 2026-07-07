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Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin bu ay tanıtması beklenen Redmi Note 17 serisiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Son sızıntılar, standart Redmi Note 17, Redmi Note 17 Pro ve Redmi Note 17 Pro Max modellerinin teknik özelliklerine ışık tutarken, serideki en büyük yenilik batarya kapasitesi olacak.

Redmi Note 17, Note 17 Pro ve Pro Max neler sunacak?

İddiaya göre Redmi Note 17, 6,83 inç büyüklüğünde düz tasarımlı 1.5K çözünürlüklü ekranla gelecek. İşlemci tarafında ise Snapdragon 6 Gen 5 işlemci ile geliyor. Cihazın ayrıca 9.000 mAh batarya, 67W hızlı şarj desteği ve 50 MP ana kameraya sahip olması bekleniyor. Redmi Note 17 Pro ise, yine Snapdragon 6 Gen 5 yonga setinden güç alacak ve 9.000 mAh batarya ile 50 MP ana kameraya sahip olacak.

Serinin en üst modeli olması beklenen Redmi Note 17 Pro Max ise Dimensity 7500 işlemcisiyle gelecek. Telefonda 200 MP ana kamera, 10.100 mAh batarya ve düz tasarımlı 1.5K OLED ekranın yer alacağı belirtiliyor. Ekran boyutunun diğer modellerde olduğu gibi 6,83 inç olup olmayacağı ise henüz netleşmiş değil.

Sızıntıya göre Redmi Note 17 ailesi kutudan Android 16 tabanlı HyperOS 3.1 ile çıkacak. Ayrıca tüm modellerde stereo hoparlör sistemine yer verilmesi bekleniyor. Redmi Note 17R modeli hakkında ise şimdilik herhangi bir teknik detay paylaşılmış değil.

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Paylaşılan özellikler henüz Xiaomi tarafından doğrulanmasa da özellikle 9.000 mAh ve 10.100 mAh seviyesindeki batarya kapasiteleri gerçekleşirse, Redmi Note 17 serisi bugüne kadar tanıtılan en yüksek batarya kapasiteli akıllı telefonlar arasında yer alabilir.

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Redmi Note 17, Note 17 Pro ve Pro Max'ın özellikleri belli oldu

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