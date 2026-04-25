    10000mAh bataryalı 3 adet Redmi telefonu yolda

    Redmi Note 17 Pro Max akıllı telefon modeli 10000mAh kapasiteli batarya ile Honor Power ve Realme Power serilerine rakip olmaya geliyor. Global pazarda kapasite biraz düşecek.

    Honor markasının üst seviye telefonlarda 10000mAh batarya kapasitesini yakalaması ve incelikten de ödün vermemesi diğer markaları da harekete geçirdi. Realme markasının ardından Redmi markası da yıl bitmeden en az 3 akıllı telefon piyasaya sürmeyi planlıyor.

    Batarya canavarı Redmi telefonlar geliyor

    Kaynakların sızdırdığı bilgilere göre bu 3 Redmi akıllı telefonda da 10000mAh batarya kapasitesi yer alacak. Redmi Note 17 serisinin altında toplanacak olan cihazların Plus ya da Pro şeklinde isimlendirilmesi bekleniyor. Bunlardan birisi Redmi Note 17 Pro Max olacak. Firma hali hazırda testlerini sürdürüyor.

    Telefonların muhtemel özellikleri ise 100W hızlı şarj, 200MP Samsung HP5 ana kamera, 32MP Samsung S5KKDS ön kamera, çelik kasa, optik parmak izi okuyucu ve 1.5K LTPS ekran şeklinde sıralanıyor. Diğer taraftan bazı kaynaklar global pazarda bu telefonlardan bir tanesinin güvenlik standartları gereği 9200mAh batarya ile satılacağını, diğer iki modelin ise Çin'e özel olacağını belirtiyor.

