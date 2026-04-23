Redmi Note 17 Pro Max'in özellikleri ortaya çıktı: 10.000 mAh bataryayla gelecek

Redmi Note 17 Pro Max beklenen özellikler
Sızdırılan bilgilere göre, Redmi Note 17 Pro Max’in Çin versiyonunda model numarası MT6881 olan yeni bir MediaTek işlemci yer alacak. Bu yonga setinin piyasaya Dimensity 7500 adıyla çıkması bekleniyor. Cihaz, geçen yıl Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisiyle gelen Redmi Note 15 Pro+’ın devamı niteliğinde olacak.
Kamera tarafında ise cihazın 200 megapiksellik Samsung HP5 ana sensör ve 8 megapiksellik OmniVision OV8F10 ultra geniş açı kamerayla gelmesi bekleniyor. İlginç bir şekilde, en üst model olmasına rağmen telefonda telefoto lens bulunmayabilir. Ön tarafta ise 32 megapiksellik Samsung S5KKDS sensöre sahip selfie kamerasının yer alacağı söyleniyor.
Batarya konusunda ise cihaz oldukça iddialı. 10.000 mAh kapasiteyle Xiaomi’nin bugüne kadarki en büyük bataryalı telefonu olabilir. Ancak global versiyonda, muhtemelen Avrupa Birliği güvenlik düzenlemeleri nedeniyle bu kapasitenin 9.210 mAh seviyesine düşmesi bekleniyor. Ayrıca cihazın 100W hızlı şarj desteği sunacağı da belirtiliyor.
Bunlara ek olarak, Redmi Note 17 Pro Max'in düz tasarıma sahip 7 inçlik büyük bir ekranla geleceği ifade ediliyor. Diğer teknik özellikler henüz netleşmemiş olsa da, cihazın Temmuz veya Ağustos ayında tanıtılması bekleniyor.Kaynakça https://ximitime.com/redmi-note-17-pro-max-5g-spotted-in-mi-code-dual-camera-and-10-000-mah-95850/ https://x.com/kacskrz/status/2046554463129776464