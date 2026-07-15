Redmi Note 17 Pro vs Redmi Note 15 Pro: Neler değişti, neler geriledi?

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, geçtiğimiz saatlerde uygun fiyatlı telefonu Redmi Note 17 Pro'yu duyurdu. Peki Redmi Note 17 Pro, geçtiğimiz yıl tanıtılan Redmi Note 15 Pro karşısında neler sunuyor? veya her iki telefon arasındaki farklar neler? İşte Note 15 Pro mu? Redmi Note 17 Pro mu? sorusunun cevabı..

Tasarım ve Ekran📱

Tasarım tarafında Redmi Note 17 Pro, daha büyük bataryanın etkisiyle biraz daha kalın ve ağır bir gövdeye sahip. Yeni model 8,46 mm kalınlığında ve 226 gram ağırlığında. Redmi Note 15 Pro ise 7,78 mm kalınlık ve daha hafif yapısıyla taşınabilirlik konusunda avantaj sağlıyor. Ekran tarafında ise önemli bir değişiklik bulunmuyor.

Her iki model de 6,83 inç büyüklüğünde, 2772 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip AMOLED panel kullanıyor. 120 Hz yenileme hızı ve 3840 Hz PWM karartma desteği iki cihazda da korunuyor. Yeni modelde dikkat çeken yeniliklerden biri ise Corning Gorilla Glass Victus 2 koruması. Bu sayede ekran dayanıklılığı önceki nesle göre artırılmış durumda.

Performans ve pil 🔋

En büyük değişiklik batarya tarafında yaşanıyor. Redmi Note 17 Pro, 9.000 mAh batarya ile gelirken, Redmi Note 15 Pro'da 7.000 mAh kapasite bulunuyor. Böylece kullanım süresinde önemli bir artış yapılmış. Şarj tarafında da yükseltme mevcut. Yeni model 67W hızlı şarj desteği sunarken, önceki model 45W ile sınırlı kalıyor. Her iki cihazda da 22,5W ters kablolu şarj desteği korunuyor.

Tam Boyutta Gör Performans tarafında ise Redmi Note 17 Pro, Snapdragon 6s Gen 4 işlemcisine geçiş yaparken, Redmi Note 15 Pro'da Dimensity 7400-Ultra yer alıyor. Snapdragon 6s Gen 4 günlük kullanım için yeterli performans sunarken, işlemci frekansı ve maksimum RAM kapasitesi bakımından önceki modele göre daha mütevazı bir profil çiziyor.

Kamera 📸

Kamera tarafında Redmi Note 17 Pro bazı fedakarlıklarla geliyor. Ana kamera, daha büyük Sony LYT-600 sensörü yerine daha küçük Samsung S5KJNS sensörüne geçiyor. Bu değişiklik özellikle düşük ışık performansını etkileyebilir. Ultra geniş açı kamera da kaldırılmış durumda. Redmi Note 15 Pro'daki 8 MP ultra geniş açı sensörünün yerini 2 MP derinlik sensörü alıyor.

Ön kamera çözünürlüğü de 20 MP'den 8 MP'ye düşürülmüş. Video kayıt tarafında ise 4K ve 60 fps desteği kaldırılarak maksimum 1080p 30 fps seviyesine geçilmiş.

Yazılım ve diğer özellikler 🤖

Redmi Note 17 Pro kutudan HyperOS 3 ile çıkarken, önceki model de HyperOS 3 güncellemesini destekliyor. IP66, IP68, IP69 ve IP69K suya ve toza dayanıklılık sertifikaları her iki modelde de korunuyor. Stereo hoparlör, NFC, kızılötesi verici ve ekran içi parmak izi okuyucu gibi temel özelliklerde de herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Kablosuz bağlantı tarafında ise yeni model Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.4 yerine Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1 desteği sunuyor.

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Genel tabloya bakıldığında Redmi Note 17 Pro, çok daha büyük batarya, daha hızlı şarj, daha dayanıklı ekran koruması ve güncel yazılımıyla öne çıkıyor. Buna karşılık kamera sistemi, kablosuz bağlantılar, video kayıt yetenekleri ve taşınabilirlik tarafında bazı geri adımlar atılmış durumda.

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Redmi Note 17 Pro vs Redmi Note 15 Pro: İşte tüm farklar

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