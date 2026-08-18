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    Redmi Note 17 serisinin global lansman tarihi açıklandı

    Xiaomi, Redmi Note 17 serisinin global lansman tarihini açıkladı. Serinin yeni modeli Redmi Note 17 Pro Max, 10.000 mAh silikon-karbon bataryayla geliyor.      

    Redmi Note 17 serisinin global lansman tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Redmi Note 17 serisinin global lansman tarihini açıkladı. Yeni seri 18 Ağustos 2026'da Malezya'da tanıtılacak. Redmi Note ailesinde ilk kez Pro Max modeli de seriye dahil olacak. Redmi Note 17 Pro Max, serinin standart Redmi Note 17 ve Redmi Note 17 Pro modellerinin üzerinde konumlandırılacak

    Global lansman tarihi açıklandı

    Kaçıranlar için Redmi Note 17 serisinin en dikkat çekici modeli Redmi Note 17 Pro Max olacak. Xiaomi'nin paylaştığı tanıtım görseline göre telefon, 10.000 mAh kapasiteli silikon-karbon batarya kullanacak. Bu kapasite, Redmi Note serisinde şimdiye kadar kullanılan en büyük batarya olarak kayıtlara geçecek.Çin'de satışa sunulan mevcut modeller, global versiyonların teknik özellikleri hakkında da fikir veriyor.

    Standart Redmi Note 17, Snapdragon 4 Gen  4 işlemci, 7 inç OLED ekran, 8.000 mAh batarya, 45W kablolu şarj ve 50 megapiksel ana kamera ile geliyor. Modelde ayrıca IP65 sertifikası bulunuyor.

    Redmi Note 17 Pro ise Snapdragon 6s Gen 4 işlemciye geçiş yapıyor. Telefonda 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,83 inç AMOLED ekran bulunuyor. 9.000 mAh kapasiteli batarya kullanan model, 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü taşıyor. Cihazın dayanıklılık seviyesi ise IP69K sertifikasıyla destekleniyor.

    Redmi Note 17 Pro Max, Çin'deki Redmi Note 17 ailesinde henüz resmi bir modele sahip değil. Bu nedenle 10.000 mAh bataryalı Pro Max modeli, seriye global pazarda eklenen yeni bir üst seviye seçenek olacak. Şirketin 18 Ağustos'taki Malezya lansmanında Redmi Note 17 serisinin tüm teknik özelliklerini açıklaması bekleniyor.

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