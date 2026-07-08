Redmi Note 17 serisinin tanıtım tarihi resmileşti: Tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, yeni Redmi Note 17 serisini 14 Temmuz'da Çin'de düzenleyeceği etkinlikte tanıtacağını resmen duyurdu. Lansman tarihini doğrulayan şirket, serinin ilk resmi görsellerini de paylaşarak tasarımına ilk kez gözler önüne serdi. Resmi açıklamalar ve son sızıntılar ise yeni modellerin teknik özellikleri hakkında önemli ayrıntılar sunuyor.

Xiaomi Group Başkanı Lu Weibing, özellikle bellek fiyatlarındaki artışın uygun fiyatlı telefonlarda zengin donanım sunmayı zorlaştırdığını ifade etti. Buna rağmen Redmi, Note 17 serisinde dayanıklılık ve donanım tarafında önemli iyileştirmeler sunacağını vurguluyor.

Paylaşılan resmi görseller, Redmi Note 17 serisinin önceki nesle kıyasla yenilenen bir tasarımla geleceğini gösteriyor. Cihazlarda düz çerçeveler tercih edilirken, arka tarafta sol üst köşeye yerleştirilmiş dikdörtgen kamera modülü dikkat çekiyor.

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Redmi Note 17 serisi beklenen özellikler

Sektör kaynaklarına göre Xiaomi bu yıl yalnızca Redmi Note 17 ve Redmi Note 17 Pro modellerini piyasaya sürecek. Önceki nesillerde yer alan Pro+ modelinin ise bu kez seride yer almayacağı belirtiliyor.

Sızıntılara göre standart Redmi Note 17 modeli, Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 5 işlemcisinden güç alacak. Telefonda 1.5K çözünürlüklü OLED ekran, 9.000 mAh kapasiteli batarya, 50 megapiksel ana kamera ve stereo hoparlörlerin yanı sıra gelişmiş suya ve toza dayanıklılık özelliklerinin yer alacağı iddia ediliyor.

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Daha üst seviyede konumlanacak Redmi Note 17 Pro'nun ise MediaTek Dimensity 7500 işlemciyle gelmesi bekleniyor. Modelin 10.000 mAh kapasiteli dev batarya, 1.5K çözünürlüklü ekran ve 200 megapiksel ana kamera ile kullanıcıların karşısına çıkacağı öne sürülüyor. Ayrıca cihazın darbelere karşı daha yüksek dayanıklılık sunacağı ve gelişmiş su geçirmezlik özelliklerine sahip olacağı belirtiliyor.

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Redmi Note 17 serisinin tanıtım tarihi resmileşti: İşte tasarımı

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