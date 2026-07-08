Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Redmi Note 17 serisinin tanıtım tarihi resmileşti: Tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

    Xiaomi, yeni Redmi Note 17 serisini 14 Temmuz'da Çin'de düzenleyeceği etkinlikte tanıtacağını resmen duyurdu. Şirket ayrıca, ilk resmi görselleri de paylaşarak tasarımı gözler önüne serdi.

    Redmi Note 17 serisinin tanıtım tarihi resmileşti: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, yeni Redmi Note 17 serisini 14 Temmuz'da Çin'de düzenleyeceği etkinlikte tanıtacağını resmen duyurdu. Lansman tarihini doğrulayan şirket, serinin ilk resmi görsellerini de paylaşarak tasarımına ilk kez gözler önüne serdi. Resmi açıklamalar ve son sızıntılar ise yeni modellerin teknik özellikleri hakkında önemli ayrıntılar sunuyor.

    Xiaomi Group Başkanı Lu Weibing, özellikle bellek fiyatlarındaki artışın uygun fiyatlı telefonlarda zengin donanım sunmayı zorlaştırdığını ifade etti. Buna rağmen Redmi, Note 17 serisinde dayanıklılık ve donanım tarafında önemli iyileştirmeler sunacağını vurguluyor.

    Paylaşılan resmi görseller, Redmi Note 17 serisinin önceki nesle kıyasla yenilenen bir tasarımla geleceğini gösteriyor. Cihazlarda düz çerçeveler tercih edilirken, arka tarafta sol üst köşeye yerleştirilmiş dikdörtgen kamera modülü dikkat çekiyor.

    Redmi Note 17 serisinin tanıtım tarihi resmileşti: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör

    Redmi Note 17 serisi beklenen özellikler

    Sektör kaynaklarına göre Xiaomi bu yıl yalnızca Redmi Note 17 ve Redmi Note 17 Pro modellerini piyasaya sürecek. Önceki nesillerde yer alan Pro+ modelinin ise bu kez seride yer almayacağı belirtiliyor.

    Sızıntılara göre standart Redmi Note 17 modeli, Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 5 işlemcisinden güç alacak. Telefonda 1.5K çözünürlüklü OLED ekran, 9.000 mAh kapasiteli batarya, 50 megapiksel ana kamera ve stereo hoparlörlerin yanı sıra gelişmiş suya ve toza dayanıklılık özelliklerinin yer alacağı iddia ediliyor.

    Daha üst seviyede konumlanacak Redmi Note 17 Pro'nun ise MediaTek Dimensity 7500 işlemciyle gelmesi bekleniyor. Modelin 10.000 mAh kapasiteli dev batarya, 1.5K çözünürlüklü ekran ve 200 megapiksel ana kamera ile kullanıcıların karşısına çıkacağı öne sürülüyor. Ayrıca cihazın darbelere karşı daha yüksek dayanıklılık sunacağı ve gelişmiş su geçirmezlik özelliklerine sahip olacağı belirtiliyor.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2026/07/08/redmi-note-17-series-launch-date-design-specifications/ https://weibo.com/3021514657/R7GSf69ca https://weibo.com/3021514657/R7HgB7kEx
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lustral nasıl bırakılır parmak nasıl kırılır istanbuldan bursaya nasıl gidilir tekirdağ gezilecek yerler spor toto formül

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Omix O1 Next 5G
    Omix O1 Next 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CROSSHAIR 18 HX AI
    MSI CROSSHAIR 18 HX AI
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum