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    Redmi Note 17 ve Note 17 Pro özellikleri sızdırıldı: Devasa pil kapasitesi ve dahası

    Xiaomi'nin yeni orta segment telefonları Redmi Note 17 ve Redmi Note 17 Pro için ilk teknik detaylar ortaya çıktı. Sızıntıya göre seri, büyük pil kapasitesi ve yüksek çözünürlüklü ekranla gelecek.

    Redmi Note 17 ve Note 17 Pro özellikleri sızdırıldı! Tam Boyutta Gör
    Xiaomi cephesinde Redmi Note serisinin yeni üyelerine ilişkin ilk bilgiler paylaşılmaya başladı. Çin kaynaklı son sızıntıya göre şirket, Redmi Note 15'in ardından doğrudan Redmi Note 17 serisine geçebilir. Bu kapsamda hem standart modelin hem de Pro sürümünün bazı temel teknik özellikleri ortaya çıkmış durumda.

    Redmi Note 17 ve Note 17 Pro neler sunacak?

    Aktarılan bilgilere göre Redmi Note 17, Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 5 işlemcisinden güç alacak. Telefonda düz yapıda bir ekran kullanılacağı ve bu panelin 1.5K çözünürlük sunacağı belirtiliyor. Kamera tarafında 50 megapiksel ana sensör öne çıkarken, cihazın en dikkat çekici noktalarından biri ise 9.000 mAh batarya olabilir. Ayrıca modelin suya dayanıklılık özelliği taşıyacağı da söyleniyor ancak henüz net bir IP sertifikası paylaşılmış değil.

    Serinin üst modeli olması beklenen Redmi Note 17 Pro tarafında ise daha iddialı bir tablo var. Bu modelin MediaTek Dimensity 7500 yonga setiyle geleceği belirtiliyor. Yine düz tasarımlı ve 1.5K çözünürlüklü bir ekran beklenirken, 200 megapiksel ana kamera ve 10.000 mAh bataryadan güç alacak. Paylaşılan takvime bakılırsa Redmi Note 17'nin Temmuz ayında, Redmi Note 17 Pro'nun ise Temmuz sonu veya Ağustos döneminde tanıtılması bekleniyor.

    Xiaomi'nin Çin ve Global sürümler arasında donanım farkına gidip gitmeyeceği ise henüz net değil. Geçmiş modellerde de Çin ve global sürümler arasında işlemci, kamera ya da batarya tarafında farklılıklar görülmüştü. İsimlendirme tarafında ise, Xiaomi daha önce amiral gemisi tarafında da benzer bir isimlendirme tercihine yönelmişti.

    Bildiğiniz gibi Xiaomi 16 serisi atlanarak Xiaomi 17 serisine geçildi. Eğer sızıntı doğru çıkarsa Redmi Note ailesi, bu yıl hem fiyatı hem de donanımıyla güçlü satış rakamlarına ulaşabilir. 

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    H
    hasandemirrr 1 hafta önce

    çok güzel

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