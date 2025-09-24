Redmi Pad 2 Pro ve Xiaomi Pad Mini tanıtıldı: İşte fiyatları

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Xiaomi tablet portföyünü iki yeni modelle genişletti: Redmi Pad 2 Pro ve Xiaomi Pad Mini. Farklı kullanım senaryolarına hitap eden tabletler tasarımları ve güçlü donanımlarıyla öne çıkıyor. Redmi Pad 2 Pro, daha büyük ekran ile gelirken Pad Mini ise daha çok üretkenliğe, performansa ve taşınabilirliğe odaklanıyor.

Redmi Pad 2 Pro

Serinin en güçlü modeli Redmi Pad 2 Pro, 12,1 inçlik 2.5K çözünürlüklü ultra geniş ekranıyla dikkat çekiyor. Dolby Vision desteği sayesinde renkler daha gerçekçi görünürken, 120 Hz’ye kadar ayarlanabilen yenileme hızı oyun, film ve çoklu görevlerde akıcı bir deneyim sağlıyor. TÜV Rheinland sertifikalı ekranı ile uzun kullanımlarda göz yorgunluğunu azaltıyor.

Tabletin ses tarafında Dolby Atmos destekli dört hoparlörlü sistem yer alıyor. Manuel olarak %300’e kadar artırılabilen ses çıkışı, gürültülü ortamlarda bile netlik sunuyor. Cihaz, 12.000 mAh kapasiteli batarya ile uzun kullanım süresi vaat ederken, 33W hızlı şarj desteği ve 27W ters şarj özelliği ile powerbank olarak da kullanılabiliyor.

Performans tarafında Snapdragon 7s Gen 4 işlemciye yer veren Redmi Pad 2 Pro, 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğiyle satışa sunuluyor. Xiaomi HyperOS üzerinde çalışan cihaz, Google Gemini entegrasyonu, Circle to Search ve cihazlar arası senkronizasyon gibi özelliklerle ekosistem deneyimini zenginleştiriyor.

Redmi Pad 2 Pro teknik özellikleri

Ekran: 12,1 inç 2.5K (2560 × 1600), 120 Hz’ye kadar, Dolby Vision, TÜV Rheinland sertifikalı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm)

RAM: 6 GB / 8 GB LPDDR4X

Depolama: 128 GB / 256 GB UFS 2.2, 2 TB’a kadar artırılabilir

Kamera: 8 MP arka, 8 MP ön kamera

Batarya: 12.000 mAh, 33W hızlı şarj, 27W ters şarj

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4

Xiaomi Pad Mini

Tam Boyutta Gör Xiaomi Pad Mini, markanın global pazara sunduğu ilk amiral gemisi mini tablet olma özelliğini taşıyor. 8,8 inçlik 3K çözünürlüklü ekranı, 165 Hz’ye varan yenileme hızı ve Dolby Vision desteği ile kompakt boyutlarda üst düzey bir görsel deneyim sunuyor. TÜV Rheinland sertifikalı ekranı uzun süreli kullanımlarda göz sağlığını korurken, çift stereo hoparlörleri Dolby Atmos ve Hi-Res ses teknolojileriyle güçlü bir multimedya performansı sağlıyor.

Sadece 326 gram ağırlığı ve 6,46 mm inceliği ile dikkat çeken cihaz, metal yekpare gövdesi sayesinde dayanıklılık ve hafifliği bir arada sunuyor. Pad Mini, üretkenliği artırmak üzere Xiaomi HyperAI ile yapay zeka özellikleri getiriyor. Kullanıcılar, AI Writing, AI Speech Recognition, AI Interpreter, AI Art ve AI Calculator gibi araçlarla işlerini hızlandırabilirken, Google Gemini entegrasyonu ve Circle to Search desteği de bulunuyor.

Donanım tarafında MediaTek Dimensity 9400+ (3 nm) işlemciden güç alan tablet, 12 GB RAM ve 512 GB depolama seçeneğiyle yüksek performans vadediyor. 7.500 mAh bataryasıyla uzun kullanım imkanı sağlayan cihaz, 67W HyperCharge hızlı şarj ve 18W ters şarj desteğine sahip. Ayrıca Çift USB-C portu ve USB 3.2 Gen 1 desteği de bulunuyor. Aksesuar tarafında ise düşük gecikmeli ve basınç hassasiyetli Xiaomi Focus Pen ve Xiaomi Pad Mini Cove yer almakta.

Xiaomi Pad Mini teknik özellikleri

Ekran: 8,8 inç 3K (3008 × 1880), 165 Hz’ye kadar, Dolby Vision, TÜV Rheinland sertifikalı

İşlemci: MediaTek Dimensity 9400+ (3 nm)

RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR5X

Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 4.1

Kamera: 13 MP arka (4K video), 8 MP ön kamera

Batarya: 7.500 mAh, 67W HyperCharge, 18W ters şarj

Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, çift USB-C (USB 3.2 Gen 1 desteği)

Redmi Pad 2 Pro ve Xiaomi Pad Mini fiyatları ne kadar?

Xiaomi Pad Mini, 19.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Mor ve gri renk seçenekleriyle gelen cihaz, 12 GB RAM + 512 GB depolama varyantıyla Türkiye’de satışa sunulacak.

Redmi Pad 2 Pro ise 15.799 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa çıktı. Cihaz, grafit gri, gümüş ve lavanta moru olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geliyor.

