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    Redmi Pad SE sızdırıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Xiaomi'nin yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı uygun fiyatlı tablet sızdırıldı. Redmi Pad SE adı altında çıkış yapacak cihazın görüntüleri ve temel özellikleri internete düştü.
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    Redmi Pad SE sızdırıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör

    Xiaomi'nin Redmi Pad 2'yi piyasaya sürmeye hazırlandığını zaten daha önce duymuştuk. Görünüşe bakılırsa tablet farklı bir isimle çıkış yapacak. Cihazın tasarımını gözler önüne seren görüntüler yayınlandı. Ayrıca temel özellikleri de netleşmiş durumda.

    Sızıntıya göre yeni model Redmi Pad SE adıyla gelecek. Yeşil, eflatun ve koyu gri olmak üzere üç renkte sunulacak. Tablet USB-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi içerecek. Ayrıca 1920×1200 piksel çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızına sahip 11 inç ekran taşıyacak.

    Redmi Pad SE sızdırıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör

    Xiaomi 13T serisiyle birlikte gelecek

    Redmi Pad SE'nin Snapdragon 680 işlemciden güç alacağı söyleniyor. Arka panelinde 8 MP ana kamera, ön yüzünde ise 5 MP selfie kamerası görev yapacak. Redmi Pad'e daha ucuz bir alternatif olarak konumlandırması beklenen cihaz Dolby Atmos destekli dört hoparlör barındıracak.

    Redmi Pad SE sızdırıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör

    Tabletin 1 Eylül'de tanıtılacağı bildiriliyor. Aktarılan bilgilere bakılırsa cihaz Xiaomi 13T ve Xiaomi 13T Pro amiral gemisi akıllı telefonlarla birlikte duyurulacak. Şimdilik bildiklerimiz bunlar. Daha fazlası için biraz daha beklememiz gerekecek.

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    maygar 22 saat önce

    Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü

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