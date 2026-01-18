Giriş
    Redmi Turbo 5 Max AnTuTu performansıyla zirveye oynuyor

    Redmi'nin yeni akıllı telefonu Turbo 5 Max AnTuTu testinde 3,3 milyon puana ulaştı. İşte Dimensity 9500s işlemcili yeni modelin performans detayları ve beklentiler:

    Redmi Turbo 5 Max AnTuTu performansıyla zirveye oynuyor Tam Boyutta Gör
    Redmi Turbo 5 Max, AnTuTu testinde elde ettiği 3,3 milyon puanla amiral gemisi sınıfında iddialı bir performans sergilediğini ortaya koyuyor. Redmi’nin Çin pazarında yakında tanıtılması beklenen bu yeni model, MediaTek’in en güncel ve güçlü işlemcilerinden biri olan Dimensity 9500s ile geliyor. İlk performans sonuçları, cihazın yalnızca kendi segmentinde değil, üst seviye rakipleri karşısında da rekabetçi olacağını gösteriyor.

    Ortaya çıkan AnTuTu ekran görüntüsüne göre Redmi Turbo 5 Max, toplamda 3.298.445 puan almayı başardı. Bu skor; işlemci, grafik birimi, bellek ve kullanıcı deneyimi testlerinin birleşiminden oluşuyor ve cihazın dengeli bir performans sunduğuna işaret ediyor. AnTuTu sonuçlarında MediaTek Dimensity 9500s yonga seti ve MT6991Z/ECZB model numarası açıkça görülüyor. Bu seviye bir puan, cihazın Snapdragon 8 Gen 5 tabanlı OnePlus Ace 6T, iQOO Z11 Turbo ve yakında tanıtılması beklenen Realme Neo 8 gibi güçlü rakiplerle aynı ligde yer alacağını gösteriyor.

    İşte Redmi Turbo 5 Max hakkında bilinenler:

    Redmi Turbo 5 Max’in yüksek AnTuTu puanının arkasında Dimensity 9500s işlemcinin gelişmiş mimarisi bulunuyor. Bu yonga seti, 3.73 GHz hızında çalışan bir adet Cortex-X925 ana çekirdeğe sahip. Buna ek olarak, yüksek performans gerektiren görevler için üç adet 3.30 GHz hızında Cortex-X4 çekirdeği ve enerji verimliliğini artıran dört adet 2.0 GHz Cortex-A720 çekirdeği yer alıyor. 

    Grafik tarafında ise ışın izleme desteği sunan Immortalis-G925 GPU dikkat çekiyor. Bu grafik birimi, özellikle mobil oyunlarda daha gerçekçi ışıklandırma ve gölgelendirme efektleri sağlıyor. AnTuTu testinde GPU’nun 1.130.421 puan alması, Redmi Turbo 5 Max’in grafik performansında da iddialı olduğunu net şekilde ortaya koyuyor.

    Redmi Turbo 5 Max daha önce Geekbench testlerinde de görülmüştü. 16 GB RAM ile test edilen cihaz, tek çekirdek performansında 2656 puan, çok çekirdek performansında ise 8377 puan elde etmişti. Bu sonuçlar, AnTuTu skorlarıyla birlikte değerlendirildiğinde cihazın hem sentetik testlerde hem de gerçek kullanım senaryolarında güçlü bir performans sunacağına işaret ediyor.

    Yaklaşık 2.500 Yuan (yaklaşık 360 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen Redmi Turbo 5 Max’in 1.5K çözünürlüğe sahip OLED LTPS bir ekranla gelmesi muhtemel. Ayrıca yaklaşık 9.000 mAh kapasiteli büyük bir batarya ve 100W hızlı şarj desteği, cihazın uzun pil ömrü ve kısa şarj süreleri vadettiğini gösteriyor. Son olarak seride Dimensity 8500 işlemciyle gelecek standart bir modelin de yer alacağı konuşuluyor, ancak bu modelin ismi henüz netleşmiş değil.

