    Redmi Turbo 5 ve Turbo 5 Max geliyor: Çıkış tarihi paylaşıldı

    Xiaomi, Redmi Turbo 5 tanıtım takvimini resmen doğruladı. 9.000mAh bataryaya ek olarak, kamera ve işlemci tarafında önemli yükseltmeler bekleniyor. İşte detaylar...

    Redmi Turbo 5 ve Turbo 5 Max geliyor: Çıkış tarihi paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, bir süredir sızıntılarla gündemde olan yeni telefonu Redmi Turbo 5 serisinin tanıtım zaman aralığını resmen doğruladı. Şirket, Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda Turbo 5 ve Turbo 5 Max modellerinin 29 Ocak'ta tanıtılacağını açıkladı. Bununla birlikte, marka ayrıca Buds 8 Pro ve Pad 2 Pro Harry Potter Edition'ı da tanıtacak.

    Redmi Turbo 5 ve Turbo 5 Max geliyor

    Redmi, çok yakında piyasaya sürülecek Turbo 5 serisi için lansman tarihini belirledi. 29 Ocak'ta yapılacak lansmana ek olarak, Redmi Turbo 5 ve 5 Max'in bazı özellikleri de doğrulandı. Buna göre her iki model CNC metal çerçeve, yuvarlak köşeler, fiberglas arka panel ve çift LED flaş sunacak. Ayrıca düz bir tasarımda geliyor.

    Redmi Turbo 5 ve Turbo 5 Max neler sunacak?

    Öte yandan her iki telefonun da 1.5K çözünürlüğünde LTPS OLED ekranlar ile gelmesi bekleniyor. Turbo 5 Max, Mavi ve Turuncu renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Cihaz, MediaTek Dimensity 9500s yonga setiyle çalışacak ve 100W kablolu şarj desteğine sahip 9.000mAh'lik bir batarya içerecek. Standart Turbo 5 modelinde ise 8,000mAh gibi yine oldukça büyük bir batarya ve aynı 100W şarj hızı bulunacak.

    Redmi Turbo 5 ve 5 Max'in ilerleyen dönemlerde global pazarda POCO markası altında yeniden isimlendirilerek satışa sunulması bekleniyor.

