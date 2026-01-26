Redmi Turbo 5 ve Turbo 5 Max geliyor: Çıkış tarihi paylaşıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, bir süredir sızıntılarla gündemde olan yeni telefonu Redmi Turbo 5 serisinin tanıtım zaman aralığını resmen doğruladı. Şirket, Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda Turbo 5 ve Turbo 5 Max modellerinin 29 Ocak'ta tanıtılacağını açıkladı. Bununla birlikte, marka ayrıca Buds 8 Pro ve Pad 2 Pro Harry Potter Edition'ı da tanıtacak.

Redmi Turbo 5 ve Turbo 5 Max geliyor

Redmi, çok yakında piyasaya sürülecek Turbo 5 serisi için lansman tarihini belirledi. 29 Ocak'ta yapılacak lansmana ek olarak, Redmi Turbo 5 ve 5 Max'in bazı özellikleri de doğrulandı. Buna göre her iki model CNC metal çerçeve, yuvarlak köşeler, fiberglas arka panel ve çift LED flaş sunacak. Ayrıca düz bir tasarımda geliyor.

Redmi Turbo 5 ve Turbo 5 Max neler sunacak?

Öte yandan her iki telefonun da 1.5K çözünürlüğünde LTPS OLED ekranlar ile gelmesi bekleniyor. Turbo 5 Max, Mavi ve Turuncu renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Cihaz, MediaTek Dimensity 9500s yonga setiyle çalışacak ve 100W kablolu şarj desteğine sahip 9.000mAh'lik bir batarya içerecek. Standart Turbo 5 modelinde ise 8,000mAh gibi yine oldukça büyük bir batarya ve aynı 100W şarj hızı bulunacak.

Redmi Turbo 5 ve 5 Max'in ilerleyen dönemlerde global pazarda POCO markası altında yeniden isimlendirilerek satışa sunulması bekleniyor.

