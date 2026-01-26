Redmi Turbo 5 ve Turbo 5 Max geliyor: Çıkış tarihi paylaşıldı

Redmi Turbo 5 ve Turbo 5 Max geliyor
Redmi, çok yakında piyasaya sürülecek Turbo 5 serisi için lansman tarihini belirledi. 29 Ocak'ta yapılacak lansmana ek olarak, Redmi Turbo 5 ve 5 Max'in bazı özellikleri de doğrulandı. Buna göre her iki model CNC metal çerçeve, yuvarlak köşeler, fiberglas arka panel ve çift LED flaş sunacak. Ayrıca düz bir tasarımda geliyor.
Redmi Turbo 5 ve Turbo 5 Max neler sunacak?
Öte yandan her iki telefonun da 1.5K çözünürlüğünde LTPS OLED ekranlar ile gelmesi bekleniyor. Turbo 5 Max, Mavi ve Turuncu renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Cihaz, MediaTek Dimensity 9500s yonga setiyle çalışacak ve 100W kablolu şarj desteğine sahip 9.000mAh'lik bir batarya içerecek. Standart Turbo 5 modelinde ise 8,000mAh gibi yine oldukça büyük bir batarya ve aynı 100W şarj hızı bulunacak.
Redmi Turbo 5 ve 5 Max'in ilerleyen dönemlerde global pazarda POCO markası altında yeniden isimlendirilerek satışa sunulması bekleniyor.
