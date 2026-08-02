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    Redmi Turbo 6 Max, Redmi tarihinin en büyük bataryasını taşıyabilir

    Redmi Turbo 6 Max hakkında ortaya çıkan yeni sızıntılar, 10.000 mAh batarya, 7 inç 2K OLED ekran ve Dimensity 9 serisi yonga seti gibi dikkat çeken teknik detaylara işaret ediyor.

    Redmi Turbo 6 Max, markanın en büyük bataryasını taşıyabilir
    Redmi Turbo 6 Max ile ilgili yeni sızıntılar, şirketin performans odaklı akıllı telefon serisinde şimdiye kadarki en büyük bataryalardan birine yer vermeyi planladığını gösteriyor. Henüz resmi olarak doğrulanmayan bilgilere göre cihaz, Redmi Turbo 6 serisinin en güçlü modeli olarak standart Turbo 6'nın yanında konumlandırılacak. Sızıntılar, özellikle batarya kapasitesi, ekran teknolojisi ve işlemci tarafında dikkat çekici teknik özelliklere işaret ederken, cihazın Ocak ayında tanıtılabileceği de öne sürülüyor.

    Redmi Turbo 6 Max 10.000 mAh bataryayla gelebilir

    Yeni sızıntılara göre Redmi Turbo 6 Max, geliştirme sürecinde yaklaşık 10.000 mAh kapasiteli bir batarya ile test ediliyor. Bu kapasite doğrulanması halinde, Redmi akıllı telefonları arasında şimdiye kadar görülen en yüksek batarya değerlerinden biri olabilir. Ancak aynı dönemde gündeme gelen ve Çin pazarına yönelik Redmi Note 17 Pro Max modelinin de benzer büyüklükte bir batarya taşıyacağı konuşulduğundan, hangi modelin serinin en yüksek kapasitesini sunacağı henüz netlik kazanmış değil.

    Cihazın tasarım tarafında da bazı ayrıntılar paylaşıldı. Buna göre Redmi Turbo 6 Max'in arka bölümünde sade bir çift kamera kurulumu bulunacağı iddia ediliyor. Bazı kaynaklar ise önceki nesillerden farklı olarak yatay kamera modülüne geçileceğini öne sürüyor. Bu değişikliğin yalnızca estetik değil, iç donanım yerleşimi açısından da tercih edilmiş olabileceği değerlendirilse de, tasarımın nihai hali resmi tanıtım öncesinde değişebilir.

    Redmi Turbo 6 Max hakkında daha önce bilgi paylaşan bilgilere göreyse model, 2K çözünürlük sunan 7 inç büyüklüğünde düz OLED ekranla gelecek. İşlemci tarafında da 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9 serisi bir yonga setinin kullanılacağı ifade ediliyor. Resmi model adı henüz doğrulanmamış olsa da bunun Dimensity 9600s olarak adlandırılabileceği öne sürülüyor.

    Sızıntılar ayrıca Redmi Turbo 6 Max'in metal orta çerçeve, IP68 ve IP69 seviyesinde toz ve suya dayanıklılık ile ekran içi ultrasonik parmak izi sensörü gibi üst segmentte görülmeye alışılan özelliklerle gelebileceğini gösteriyor. Redmi'nin resmi lansman yaklaşırken yeni teknik ayrıntılar paylaşması beklenirken özellikle yüksek kapasiteli bataryaların amiral gemisi sınıfında yaygınlaşması durumunda mobil cihaz pazarındaki rekabetin yeni bir boyut kazanması kuvvetle muhtemel.

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    MunOG 2 gün önce

    şu temu işine de bir el atsa şiii

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