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    Redmi Turbo 6 serisi sızdırıldı: 10.000mAh batarya ve dahası

    Redmi Turbo 6 serisinin ilk özellikleri ortaya çıktı. Yeni modellerin 10.000 mAh batarya, 7 inç ekran ve MediaTek Dimensity 8 ile 9 serisi işlemcilerle gelmesi bekleniyor.

    Redmi Turbo 6 serisi sızdırıldı: 10.000mAh batarya ve dahası Tam Boyutta Gör
    Redmi'nin fiyat ve performans odaklı Turbo 6 serisiyle ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı. Sızıntıya göre şirket, Redmi Turbo 6 ve Redmi Turbo 6 Max modellerini büyük ekran ve yüksek batarya kapasitesiyle kullanıcıların karşısına çıkarmaya hazırlanıyor. Paylaşılan bilgilere göre her iki modelde de yaklaşık 7 inç büyüklüğünde ekran ve 10.000 mAh kapasiteli batarya yer alacak

    Redmi Turbo 6 serisi geliyor

    Redmi, akıllı telefonlarda batarya kapasitesini yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor. 10.000mAh pil, marka tarihinde ilk olurken, standart modelde, TSMC'nin 3nm üretim süreciyle geliştirileceği belirtilen MediaTek Dimensity 8600 işlemcisi bulunacak. Henüz resmi olarak tanıtılmayan bu yonga setinin Dimensity 8 serisinin yeni üyesi olacak. Serinin üst modeli Redmi Turbo 6 Max ise Dimensity 9 serisine ait olması beklenen Dimensity 9600s işlemcisiyle gelebilir.

    İşlemcinin ismi henüz doğrulanmasa da önceki sızıntılar bu modele işaret ediyor. Redmi Turbo 6 Max için paylaşılan diğer iddialar arasında 2K çözünürlüklü ekran, ultrasonik ekran altı parmak izi okuyucu, metal orta çerçeve ve IP68/IP69 su ile toza dayanıklılık sertifikaları da bulunuyor.

    Sızıntıya göre Redmi Turbo 6 Max modelinin Ocak 2027'de tanıtılması bekleniyor. Standart Redmi Turbo 6'nın aynı etkinlikte mi yoksa daha farklı bir tarihte mi duyurulacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

    Redmi Turbo 6 (beklenen özellikler)

    • Ekran: Yaklaşık 7 inç
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 8600 (iddia)
    • Batarya: 10.000 mAh
    • Tanıtım tarihi: Henüz açıklanmadı

    Redmi Turbo 6 Max (beklenen özellikler)

    • Ekran: Yaklaşık 7 inç, 2K çözünürlük
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 9600s (iddia)
    • Batarya: 10.000 mAh
    • Parmak izi okuyucu: Ultrasonik ekran altı
    • Gövde: Metal orta çerçeve
    • Dayanıklılık: IP68 / IP69
    • Beklenen tanıtım: Ocak 2027
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