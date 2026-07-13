Redmi Turbo 6 serisi sızdırıldı: 10.000mAh batarya ve dahası

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Tam Boyutta Gör Redmi'nin fiyat ve performans odaklı Turbo 6 serisiyle ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı. Sızıntıya göre şirket, Redmi Turbo 6 ve Redmi Turbo 6 Max modellerini büyük ekran ve yüksek batarya kapasitesiyle kullanıcıların karşısına çıkarmaya hazırlanıyor. Paylaşılan bilgilere göre her iki modelde de yaklaşık 7 inç büyüklüğünde ekran ve 10.000 mAh kapasiteli batarya yer alacak

Redmi Turbo 6 serisi geliyor

Redmi, akıllı telefonlarda batarya kapasitesini yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor. 10.000mAh pil, marka tarihinde ilk olurken, standart modelde, TSMC'nin 3nm üretim süreciyle geliştirileceği belirtilen MediaTek Dimensity 8600 işlemcisi bulunacak. Henüz resmi olarak tanıtılmayan bu yonga setinin Dimensity 8 serisinin yeni üyesi olacak. Serinin üst modeli Redmi Turbo 6 Max ise Dimensity 9 serisine ait olması beklenen Dimensity 9600s işlemcisiyle gelebilir.

İşlemcinin ismi henüz doğrulanmasa da önceki sızıntılar bu modele işaret ediyor. Redmi Turbo 6 Max için paylaşılan diğer iddialar arasında 2K çözünürlüklü ekran, ultrasonik ekran altı parmak izi okuyucu, metal orta çerçeve ve IP68/IP69 su ile toza dayanıklılık sertifikaları da bulunuyor.

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Sızıntıya göre Redmi Turbo 6 Max modelinin Ocak 2027'de tanıtılması bekleniyor. Standart Redmi Turbo 6'nın aynı etkinlikte mi yoksa daha farklı bir tarihte mi duyurulacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

Redmi Turbo 6 (beklenen özellikler)

Ekran: Yaklaşık 7 inç

İşlemci: MediaTek Dimensity 8600 (iddia)

Batarya: 10.000 mAh

Tanıtım tarihi: Henüz açıklanmadı

Redmi Turbo 6 Max (beklenen özellikler)

Ekran: Yaklaşık 7 inç, 2K çözünürlük

İşlemci: MediaTek Dimensity 9600s (iddia)

Batarya: 10.000 mAh

Parmak izi okuyucu: Ultrasonik ekran altı

Gövde: Metal orta çerçeve

Dayanıklılık: IP68 / IP69

Beklenen tanıtım: Ocak 2027

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Redmi Turbo 6 serisi sızdırıldı: 10.000mAh batarya ve dahası

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