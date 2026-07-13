Redmi Turbo 6 serisi sızdırıldı: 10.000mAh batarya ve dahası

Redmi Turbo 6 serisi geliyor
Redmi, akıllı telefonlarda batarya kapasitesini yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor. 10.000mAh pil, marka tarihinde ilk olurken, standart modelde, TSMC'nin 3nm üretim süreciyle geliştirileceği belirtilen MediaTek Dimensity 8600 işlemcisi bulunacak. Henüz resmi olarak tanıtılmayan bu yonga setinin Dimensity 8 serisinin yeni üyesi olacak. Serinin üst modeli Redmi Turbo 6 Max ise Dimensity 9 serisine ait olması beklenen Dimensity 9600s işlemcisiyle gelebilir.
İşlemcinin ismi henüz doğrulanmasa da önceki sızıntılar bu modele işaret ediyor. Redmi Turbo 6 Max için paylaşılan diğer iddialar arasında 2K çözünürlüklü ekran, ultrasonik ekran altı parmak izi okuyucu, metal orta çerçeve ve IP68/IP69 su ile toza dayanıklılık sertifikaları da bulunuyor.
Sızıntıya göre Redmi Turbo 6 Max modelinin Ocak 2027'de tanıtılması bekleniyor. Standart Redmi Turbo 6'nın aynı etkinlikte mi yoksa daha farklı bir tarihte mi duyurulacağı ise henüz netlik kazanmış değil.
Redmi Turbo 6 (beklenen özellikler)
- Ekran: Yaklaşık 7 inç
- İşlemci: MediaTek Dimensity 8600 (iddia)
- Batarya: 10.000 mAh
- Tanıtım tarihi: Henüz açıklanmadı
Redmi Turbo 6 Max (beklenen özellikler)
- Ekran: Yaklaşık 7 inç, 2K çözünürlük
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9600s (iddia)
- Batarya: 10.000 mAh
- Parmak izi okuyucu: Ultrasonik ekran altı
- Gövde: Metal orta çerçeve
- Dayanıklılık: IP68 / IP69
- Beklenen tanıtım: Ocak 2027