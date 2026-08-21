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    Redmi Watch 6 Active geliyor

    Redmi Watch 6 Active akıllı saat modelinde 1.85 inçlik AMOLED ekran, 6 güne kadar kullanım süresi, anormal kalp hareket uyarısı, sesli görüşme gibi özellikler yer alıyor.

    Redmi Watch 6 Active Tam Boyutta Gör
    Her yeni akıllı saat neslinde bir de Active versiyonunu ihmal etmeyen Xiaomi altıncı kez karşımızda. Redmi Watch 6 Active yine uygun bir fiyat etiketine tatmin edici özellikler ile tüketiciye sunuluyor.

    Redmi Watch 6 Active özellikleri ve fiyatı

    1.85 inçlik AMOLED ekrana sahip olan akıllı saat 1200 nit parlaklık değeri sayesinde dış ortamlarda rahat bir şekilde görülebiliyor. Her zaman açık ekran sayesinde bileğinizi kaldırmanıza da gerek yok. Kenardaki tekerlek ile kolay bir kontrol sağlanıyor.

    Bluetooth üzerinden görüşme imkânı sunan saat hızlı metin cevaplarına da sahip. 140 farklı spor modu varken belirli bir kısmını otomatik olarak algılayabiliyor. Nabız, kandaki oksijen, stres ve uyku düzenini ölçen saat anormal kalp atışı ya da kanda oksijen seviyesi algıladığında kullanıcıyı uyarıyor.

    Tasarruf modunda 18 güne kadar kullanılabilen saat hafif kullanımda 12 gün dayanabiliyor. Yoğun kullanımda ise 6 günlük bir süre söz konusu. Redmi Watch 6 Active ya da Redmi Watch 6 Vitality Edition adıyla pazarlanacak olan akıllı saatin fiyatı 52$ civarında.

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