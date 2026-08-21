Redmi Watch 6 Active geliyor

Redmi Watch 6 Active özellikleri ve fiyatı
1.85 inçlik AMOLED ekrana sahip olan akıllı saat 1200 nit parlaklık değeri sayesinde dış ortamlarda rahat bir şekilde görülebiliyor. Her zaman açık ekran sayesinde bileğinizi kaldırmanıza da gerek yok. Kenardaki tekerlek ile kolay bir kontrol sağlanıyor.
Bluetooth üzerinden görüşme imkânı sunan saat hızlı metin cevaplarına da sahip. 140 farklı spor modu varken belirli bir kısmını otomatik olarak algılayabiliyor. Nabız, kandaki oksijen, stres ve uyku düzenini ölçen saat anormal kalp atışı ya da kanda oksijen seviyesi algıladığında kullanıcıyı uyarıyor.
Tasarruf modunda 18 güne kadar kullanılabilen saat hafif kullanımda 12 gün dayanabiliyor. Yoğun kullanımda ise 6 günlük bir süre söz konusu. Redmi Watch 6 Active ya da Redmi Watch 6 Vitality Edition adıyla pazarlanacak olan akıllı saatin fiyatı 52$ civarında.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: