Uygun fiyatlı akıllı spor saati Reebok Rush tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Yeni Reebok Rush akıllı saat, markanın global sitesinde listelendi. Serinin en ucuz modeli olarak gelen bu saat, yakın zamanda piyasaya sürülen Reebok Stride modeliyle birçok benzerlik taşıyor. Bunlar arasında GPS desteği, akıllı bildirimler ve Strava entegrasyonu yer alıyor.

Reebok Rush akıllı saat neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Reebok Rush, 360x360 çözünürlük sağlayan 1.39 inç LCD dokunmatik ekrana sahip. Stride modelinde AMOLED ekran bulunuyor. Saat, gelişmiş mesafe takibi doğruluğu için GPS desteğiyle 80'den fazla spor modu sunuyor. Kalp atış hızı takibi, SpO2 takibi ve uyku analizi gibi sağlık özellikleri mevcut. Bunun yanı sıra, akıllı bildirimler, uzaktan müzik kontrolü ve Google Asistan sesli komutları desteği bulunuyor. Saat, Bluetooth 5.3 üzerinden akıllı telefona bağlanıyor ve Reebok Connect uygulaması üzerinden Strava, Google Health ve Apple Sağlık gibi hizmetlerle entegrasyonlara erişilebiliyor.

Biraz daha pahalı olan Stride'ın aksine Reebok Rush'ta Bluetooth arama özelliği bulunmuyor ve yerleşik hoparlörü yok. Ancak, diğer model gibi IP68 su geçirmezlik özelliğine sahip ve tek şarjla 10 güne kadar pil ömrü sunuyor. Rush, 47 g ağırlığı ve 46x46x11 mm ölçüleriyle, Stride'dan biraz daha büyük ve ağır. Saat, üç renk seçeneğiyle sunuluyor: Midnight Steel, Spectre Red ve Victory Gold.

Reebok Rush akıllı saat fiyatı ne kadar?

Reebok Rush akıllı saat 70 dolar fiyat etiketiyle ABD’de satışa sunuldu. Rush, markanın ürün gamındaki en uygun fiyatlı model.

Reebok Rush özellikleri

Ekran: 1.39 inç, 360x360, LCD

Kasa: Plastik

Bağlantı: Bluetooth 5.3

Batarya: 300 mAh, Hızlı şarj

Pil ömrü: 10 güne kadar

Suya dayanıklılık: IP68 (yağmurda kullanılabilir, yüzme veya havuz için uygun değil)

Sensörler: Kalp atış hızı, Kandaki oksijen, G-Sensor

Sağlık takibi: 7/24 kalp atış hızı, uyku kalitesi, adım, kalori ve gerçek zamanlı egzersiz verileri

Diğer: 80+ aktivite modu, GPS desteği, 100’den fazla kadran

Boyut ve ağırlık: 46 x 46 x 11mm, 47g

