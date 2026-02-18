Giriş
    Uygun fiyatlı akıllı spor saati Reebok Rush tanıtıldı

    Reebok, yeni akıllı saati Reebok Rush'ı tanıttı. Bu daha ucuz model, giriş seviye fitness takip cihazı olarak konumlandırılıyor. Reebok Stride ile birçok özelliği paylaşırken, daha uygun fiyatlı.

    uygun fiyatlı akıllı saat Reebok Rush tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Yeni Reebok Rush akıllı saat, markanın global sitesinde listelendi. Serinin en ucuz modeli olarak gelen bu saat, yakın zamanda piyasaya sürülen Reebok Stride modeliyle birçok benzerlik taşıyor. Bunlar arasında GPS desteği, akıllı bildirimler ve Strava entegrasyonu yer alıyor.

    Reebok Rush akıllı saat neler sunuyor?

    Reebok akıllı saat modeli Tam Boyutta Gör
    Reebok Rush, 360x360 çözünürlük sağlayan 1.39 inç LCD dokunmatik ekrana sahip. Stride modelinde AMOLED ekran bulunuyor. Saat, gelişmiş mesafe takibi doğruluğu için GPS desteğiyle 80'den fazla spor modu sunuyor. Kalp atış hızı takibi, SpO2 takibi ve uyku analizi gibi sağlık özellikleri mevcut. Bunun yanı sıra, akıllı bildirimler, uzaktan müzik kontrolü ve Google Asistan sesli komutları desteği bulunuyor. Saat, Bluetooth 5.3 üzerinden akıllı telefona bağlanıyor ve Reebok Connect uygulaması üzerinden Strava, Google Health ve Apple Sağlık gibi hizmetlerle entegrasyonlara erişilebiliyor.

    Biraz daha pahalı olan Stride'ın aksine Reebok Rush'ta Bluetooth arama özelliği bulunmuyor ve yerleşik hoparlörü yok. Ancak, diğer model gibi IP68 su geçirmezlik özelliğine sahip ve tek şarjla 10 güne kadar pil ömrü sunuyor. Rush, 47 g ağırlığı ve 46x46x11 mm ölçüleriyle, Stride'dan biraz daha büyük ve ağır. Saat, üç renk seçeneğiyle sunuluyor: Midnight Steel, Spectre Red ve Victory Gold.

    Reebok Rush akıllı saat fiyatı ne kadar?

    Reebok Rush akıllı saat 70 dolar fiyat etiketiyle ABD’de satışa sunuldu. Rush, markanın ürün gamındaki en uygun fiyatlı model.

    Reebok Rush özellikleri

    Reebok Rush akıllı saat özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 1.39 inç, 360x360, LCD
    • Kasa: Plastik
    • Bağlantı: Bluetooth 5.3
    • Batarya: 300 mAh, Hızlı şarj
    • Pil ömrü: 10 güne kadar
    • Suya dayanıklılık: IP68 (yağmurda kullanılabilir, yüzme veya havuz için uygun değil)
    • Sensörler: Kalp atış hızı, Kandaki oksijen, G-Sensor
    • Sağlık takibi: 7/24 kalp atış hızı, uyku kalitesi, adım, kalori ve gerçek zamanlı egzersiz verileri
    • Diğer: 80+ aktivite modu, GPS desteği, 100’den fazla kadran
    • Boyut ve ağırlık: 46 x 46 x 11mm, 47g
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 8 saat önce

    vay be gayet iyi

