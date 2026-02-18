Uygun fiyatlı akıllı spor saati Reebok Rush tanıtıldı

Reebok Rush akıllı saat neler sunuyor?
Biraz daha pahalı olan Stride'ın aksine Reebok Rush'ta Bluetooth arama özelliği bulunmuyor ve yerleşik hoparlörü yok. Ancak, diğer model gibi IP68 su geçirmezlik özelliğine sahip ve tek şarjla 10 güne kadar pil ömrü sunuyor. Rush, 47 g ağırlığı ve 46x46x11 mm ölçüleriyle, Stride'dan biraz daha büyük ve ağır. Saat, üç renk seçeneğiyle sunuluyor: Midnight Steel, Spectre Red ve Victory Gold.
Reebok Rush akıllı saat fiyatı ne kadar?
Reebok Rush akıllı saat 70 dolar fiyat etiketiyle ABD’de satışa sunuldu. Rush, markanın ürün gamındaki en uygun fiyatlı model.
Reebok Rush özellikleri
- Ekran: 1.39 inç, 360x360, LCD
- Kasa: Plastik
- Bağlantı: Bluetooth 5.3
- Batarya: 300 mAh, Hızlı şarj
- Pil ömrü: 10 güne kadar
- Suya dayanıklılık: IP68 (yağmurda kullanılabilir, yüzme veya havuz için uygun değil)
- Sensörler: Kalp atış hızı, Kandaki oksijen, G-Sensor
- Sağlık takibi: 7/24 kalp atış hızı, uyku kalitesi, adım, kalori ve gerçek zamanlı egzersiz verileri
- Diğer: 80+ aktivite modu, GPS desteği, 100’den fazla kadran
- Boyut ve ağırlık: 46 x 46 x 11mm, 47g
