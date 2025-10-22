Reebok Smart Ring duyuruldu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Spor ekipmanları sektörünün lider isimlerinden Reebok, giyilebilir cihaz sektöründe adım atmaya devam ediyor. Akıllı saat ve bilekliklerin ardından firma kendi markasına ait ilk akıllı yüzük modelini duyurdu.

Reebok Smart Ring özellikleri ve fiyatı

Özellikle Oura firması ile başlayan akıllı yüzük trendi Samsung’un dahil olmasıyla daha fazla popüler hale gelmişti. Reebok da bu trendi kaçırmak istemedi. F45 ortaklığında geliştirilen Reebok Smart Ring benzer özelliklerle piyasaya çıkıyor.

Akıllı yüzük Bluetooth 5.1 bağlantısı ile geliyor ve 5ATM su geçirmezliğe sahip. Titanyum alaşımdan imal edilen yüzük nabız, uyku düzeni, aktivite, vücut ritmi ve iyileşme değerlerini anlık olarak takip edebiliyor.

Tek şarjla 5-7 gün arasında kullanılabilen yüzük, 2 saatte tam şarj oluyor. Reebok müşterilerin parmak boyutu için sipariş öncesinde bir örnek set gönderiyor. Bu set müşteride kalıyor ve karşılığında 10$ indirim sağlanıyor. Reebok Smart Ring şimdilik ABD’de 249$ fiyat etiketi ile satışa başladı.

