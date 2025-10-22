Giriş
    Reebok Smart Ring duyuruldu

    Reebok Smart Ring akıllı yüzük 7 güne kadar kullanım süresi, geniş bir sağlık takip yelpazesi, farklı antrenman koçlukları ve titanyum alaşım gibi özelliklerle geliyor. 

    Reebok Smart Ring Tam Boyutta Gör
    Spor ekipmanları sektörünün lider isimlerinden Reebok, giyilebilir cihaz sektöründe adım atmaya devam ediyor. Akıllı saat ve bilekliklerin ardından firma kendi markasına ait ilk akıllı yüzük modelini duyurdu.

    Reebok Smart Ring özellikleri ve fiyatı

    Özellikle Oura firması ile başlayan akıllı yüzük trendi Samsung’un dahil olmasıyla daha fazla popüler hale gelmişti. Reebok da bu trendi kaçırmak istemedi. F45 ortaklığında geliştirilen Reebok Smart Ring benzer özelliklerle piyasaya çıkıyor. 

    Akıllı yüzük Bluetooth 5.1 bağlantısı ile geliyor ve 5ATM su geçirmezliğe sahip. Titanyum alaşımdan imal edilen yüzük nabız, uyku düzeni, aktivite, vücut ritmi ve iyileşme değerlerini anlık olarak takip edebiliyor. 

    Tek şarjla 5-7 gün arasında kullanılabilen yüzük, 2 saatte tam şarj oluyor. Reebok müşterilerin parmak boyutu için sipariş öncesinde bir örnek set gönderiyor. Bu set müşteride kalıyor ve karşılığında 10$ indirim sağlanıyor. Reebok Smart Ring şimdilik ABD’de 249$ fiyat etiketi ile satışa başladı. 

