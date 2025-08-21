Giriş
    Reeder satışlarının iki katı kadar zarar açıkladı

    Reeder Teknoloji tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre şirketin 2025 çeyrekteki net zararı 545 milyon TL, 2025'in ilk yarısındaki net zararı ise 950 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

    Reeder satışlarının iki katı kadar zarar açıkladı Tam Boyutta Gör
    Borsa İstanbul’da halka arz olduktan sonra ürün çeşidini artıran ve yatırımlarla büyümeyi tercih eden Reeder Teknoloji, 2025 ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre üç aylık dönemde 545 milyon TL net zarar gerçekleşti.

    Reeder, 2025’in Nisan-Haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrek döneminde 297,2 milyon TL satış geliri elde ederken, bu dönemde 545 milyon TL zarar açıkladı. Satış gelirlerinin yaklaşık iki katı kadar zarar oluştu.

    2025’in ilk 6 aylık dönemine baktığımızda ise ciro 842,4 milyon TL olurken, net dönem zararı 950 milyon TL olarak kayıtlara geçti. 2024’ün aynı döneminde şirketin cirosu 1,26 milyar TL, zararı ise 827 milyon TL olarak açıklanmıştı.

    Reeder satışlarının iki katı kadar zarar açıkladı Tam Boyutta Gör
    Şirket faaliyet raporunda, elektrikli araç üretimi ve yeni akıllı telefon modelleriyle büyümeyi sürdürmeyi hedeflediğini açıkladı. Reeder CEO’su Uygar Saral, ReeV Fancy elektrikli aracın üretim kapasitesinin artırılacağını, yapay zekâ tabanlı yeni ürünlerle global pazarlara açılmayı planladıklarını belirtti.
