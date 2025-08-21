Reeder satışlarının iki katı kadar zarar açıkladı

Reeder Teknoloji tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre şirketin 2025 çeyrekteki net zararı 545 milyon TL, 2025'in ilk yarısındaki net zararı ise 950 milyon TL olarak kayıtlara geçti.
Reeder, 2025’in Nisan-Haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrek döneminde 297,2 milyon TL satış geliri elde ederken, bu dönemde 545 milyon TL zarar açıkladı. Satış gelirlerinin yaklaşık iki katı kadar zarar oluştu.
2025’in ilk 6 aylık dönemine baktığımızda ise ciro 842,4 milyon TL olurken, net dönem zararı 950 milyon TL olarak kayıtlara geçti. 2024’ün aynı döneminde şirketin cirosu 1,26 milyar TL, zararı ise 827 milyon TL olarak açıklanmıştı.
