Reelsler büyük ekranda: Instagram Google TV'ye geldi

Tam Boyutta Gör Instagram'ın telefonun ötesine geçme çabası hız kazanıyor. Geçen yılın sonlarında Amazon Fire TV'de TV deneyimini test ettikten sonra şirket, kısa videoları insanların birlikte koltukta keyifle izleyebilecekleri bir şey haline getirme planında bir adım daha atarak, özel Instagram uygulamasını Google TV cihazlarına sunmaya başladı.

Instagram TV uygulaması neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Instagram TV uygulaması, spor özetleri, yemek videoları, seyahat videoları ve viral anlar gibi ilgi alanlarına ve konulara göre reels videolarını düzenleyen temalı kanallara odaklanıyor. Küçük bir ekranda kaydırmak yerine, uzaktan kumanda kullanarak koltuğunuzdan videoları izleyebiliyorsunuz. Sadece izlemekle de kalmıyorsunuz. Uygulama, telefonda olduğu gibi gönderileri beğenmenize, yorum yapmanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyor. Ayrıca tam ses, otomatik oynatma ve kolay gezinme içeriyor.

Bu hamle daha büyük bir stratejinin parçası. Kısa videolar artık sadece telefonlar için değil. TikTok ve YouTube'da zaten birçok kişi TV'de izliyor. Instagram, kendi TV uygulamasını başlatarak hem içerik üreticileri hem de izleyicileri platformunu kullanmaya devam ettirmeye çalışıyor. Ancak, bazı teknik sorunlar var. Reels çoğunlukla dikey olduğu için geniş ekran TV'lerde düzgün görüntülenmeyebiliyor. Instagram, dikey videoların televizyonda doğal görünmesi için özenle seçilmiş videolar ve tasarım değişiklikleri kullanıyor.

Instagram, TV uygulamasına en fazla beş hesabın eklenmesine izin veriyor. Kullanıcılar, mevcut Instagram hesaplarını bağlayabildiği gibi TV için özel yeni bir hesap da oluşturabiliyor.

Instagram, Google TV’ye geldi ancak şu anda ABD’deki kullanıcılarla sınırlı. Instagram geri bildirim topladıkça daha fazla cihaz ve ülkede kullanıma sunacaktır.

