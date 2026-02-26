Reelsler büyük ekranda: Instagram Google TV'ye geldi

Instagram TV uygulaması neler sunuyor?
Bu hamle daha büyük bir stratejinin parçası. Kısa videolar artık sadece telefonlar için değil. TikTok ve YouTube'da zaten birçok kişi TV'de izliyor. Instagram, kendi TV uygulamasını başlatarak hem içerik üreticileri hem de izleyicileri platformunu kullanmaya devam ettirmeye çalışıyor. Ancak, bazı teknik sorunlar var. Reels çoğunlukla dikey olduğu için geniş ekran TV'lerde düzgün görüntülenmeyebiliyor. Instagram, dikey videoların televizyonda doğal görünmesi için özenle seçilmiş videolar ve tasarım değişiklikleri kullanıyor.
Instagram, TV uygulamasına en fazla beş hesabın eklenmesine izin veriyor. Kullanıcılar, mevcut Instagram hesaplarını bağlayabildiği gibi TV için özel yeni bir hesap da oluşturabiliyor.
Instagram, Google TV'ye geldi ancak şu anda ABD'deki kullanıcılarla sınırlı. Instagram geri bildirim topladıkça daha fazla cihaz ve ülkede kullanıma sunacaktır.