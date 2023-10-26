Rekabet artıyor: GALAX ekran kartları Türkiye'de!

Tam Boyutta Gör 1994'te Hong Kong'da kurulan ve daha önce Galaxytech olarak bilinen GALAX, bilgisayar donanımları konusunda sektörün yakından tanıdığı bir firma. 1999 yılında Nvidia ile uzun vade AIC ortaklığına başlayan firma, en yeni RTX 40 serisi ekran kartlarını Türkiye pazarına da Gaming.Gen.TR ve Beta Oyun distribütörlüğüyle sokmuş oldu.

GALAX ekran kartları Türkiye pazarında

Avrupa'da KFA2 adıyla bilinen GALAX, ekran kartı tarafında sadece Nvidia yongalı çözümlerle boy gösteriyor. En güncel GeForce RTX 40 serisi ekran kartlarına Gaming.Gen.TR web sitesi üzerinden kolayca göz atabilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz. Alınan Türkiye distribütörlüğüyle birlikte ilerleyen dönemlerde GALAX’ın gaming ekipman, monitör ve çeşitli bilgisayar bileşenleri de Gaming.Gen.TR’de satışa sunulacak.

Tam Boyutta Gör GALAX, sadece ekran kartı satmakla kalmıyor, tasarım ve ek özellikler noktasında da dikkat çekiyor. Firmanın özel olarak tasarlanan Xtreme Tuner Plus adlı telefon uygulaması sayesinde kullanıcılar, GALAX marka ürünlerin RGB aydınlatmalarını, fan hızını ve çalışma sıcaklığını rahatlıkla kontrol edebiliyor ve ilgili ayarlamaları yapabiliyor. Performans tarafını merak ediyorsanız yazının sonunda yer alan videoya da göz atabilirsiniz.

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2 yıl değişim garantisi

Bunun yanı sıra, Gaming.Gen.TR üzerinden gerçekleştireceğiniz GALAX ekran kartı alışverişlerinde size özel birçok ayrıcalık da sizleri bekliyor. Üstelik 2 yıllık garanti süresince herhangi bir arıza durumunda birebir değişim garantisi sunuluyor. Açıkçası GALAX’ın özellikle HOF serisi son derece dikkat çekici tasarımlara sahip. Gördüğüm kadarıyla bunlar henüz gelmiş değil. İlerleyen dönemlerde bu modellerin de gelmesini bekleyebiliriz.

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