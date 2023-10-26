Rekabet artıyor: GALAX ekran kartları Türkiye'de!

GALAX ekran kartları Türkiye pazarında
Avrupa'da KFA2 adıyla bilinen GALAX, ekran kartı tarafında sadece Nvidia yongalı çözümlerle boy gösteriyor. En güncel GeForce RTX 40 serisi ekran kartlarına Gaming.Gen.TR web sitesi üzerinden kolayca göz atabilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz. Alınan Türkiye distribütörlüğüyle birlikte ilerleyen dönemlerde GALAX’ın gaming ekipman, monitör ve çeşitli bilgisayar bileşenleri de Gaming.Gen.TR’de satışa sunulacak.
2 yıl değişim garantisi
Bunun yanı sıra, Gaming.Gen.TR üzerinden gerçekleştireceğiniz GALAX ekran kartı alışverişlerinde size özel birçok ayrıcalık da sizleri bekliyor. Üstelik 2 yıllık garanti süresince herhangi bir arıza durumunda birebir değişim garantisi sunuluyor. Açıkçası GALAX’ın özellikle HOF serisi son derece dikkat çekici tasarımlara sahip. Gördüğüm kadarıyla bunlar henüz gelmiş değil. İlerleyen dönemlerde bu modellerin de gelmesini bekleyebiliriz.
Merak edenler için, ürünlere göz atmak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.