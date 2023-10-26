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    Rekabet artıyor: GALAX ekran kartları Türkiye'de!

    Gaming.Gen.TR ve Beta Oyun, teknoloji severlerin yakından tanıdığı GALAX markasının resmi distribütörü oldu. Artık GALAX ekran kartları Türkiye pazarın boy göstermeye başlıyor.
    Rekabet artıyor: GALAX ekran kartları Türkiye'de! Tam Boyutta Gör
    1994'te Hong Kong'da kurulan ve daha önce Galaxytech olarak bilinen GALAX, bilgisayar donanımları konusunda sektörün yakından tanıdığı bir firma. 1999 yılında Nvidia ile uzun vade AIC ortaklığına başlayan firma, en yeni RTX 40 serisi ekran kartlarını Türkiye pazarına da Gaming.Gen.TR ve Beta Oyun distribütörlüğüyle sokmuş oldu.

    GALAX ekran kartları Türkiye pazarında

    Avrupa'da KFA2 adıyla bilinen GALAX, ekran kartı tarafında sadece Nvidia yongalı çözümlerle boy gösteriyor. En güncel GeForce RTX 40 serisi ekran kartlarına Gaming.Gen.TR web sitesi üzerinden kolayca göz atabilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz. Alınan Türkiye distribütörlüğüyle birlikte ilerleyen dönemlerde GALAX’ın gaming ekipman, monitör ve çeşitli bilgisayar bileşenleri de Gaming.Gen.TR’de satışa sunulacak.

    Rekabet artıyor: GALAX ekran kartları Türkiye'de! Tam Boyutta Gör
    GALAX, sadece ekran kartı satmakla kalmıyor, tasarım ve ek özellikler noktasında da dikkat çekiyor. Firmanın özel olarak tasarlanan Xtreme Tuner Plus adlı telefon uygulaması sayesinde kullanıcılar, GALAX marka ürünlerin RGB aydınlatmalarını, fan hızını ve çalışma sıcaklığını rahatlıkla kontrol edebiliyor ve ilgili ayarlamaları yapabiliyor. Performans tarafını merak ediyorsanız yazının sonunda yer alan videoya da göz atabilirsiniz.

    2 yıl değişim garantisi

    Bunun yanı sıra, Gaming.Gen.TR üzerinden gerçekleştireceğiniz GALAX ekran kartı alışverişlerinde size özel birçok ayrıcalık da sizleri bekliyor. Üstelik 2 yıllık garanti süresince herhangi bir arıza durumunda birebir değişim garantisi sunuluyor. Açıkçası GALAX’ın özellikle HOF serisi son derece dikkat çekici tasarımlara sahip. Gördüğüm kadarıyla bunlar henüz gelmiş değil. İlerleyen dönemlerde bu modellerin de gelmesini bekleyebiliriz.

    Merak edenler için, ürünlere göz atmak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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