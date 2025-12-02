Giriş
    Rekabet Kurumu, Dyson'a soruşturma açtı

    Rekabet Kurumu, Dyson Türkiye'nin satış ve dağıtım politikalarının adil rekabeti engelleyip engellemediğini araştırmak için soruşturma başlatıldığını duyurdu.   

    Rekabet Kurumu, ülkemizde süpürge, saç şekillendirici ve hava temizleyici gibi teknolojik ürünleriyle öne çıkan Dyson Türkiye’ye soruşturma başlattığını duyurdu. Dyson Türkiye’nin adil rekabeti engelleyici uygulamaları araştırılacak.

    Kurul tarafından yürütülen ön araştırma sonucunda elde edilen bulgular yeterli bulunarak Dyson Türkiye’nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğine yönelik detaylı incelemelerin yapılabilmesi için soruşturma açılmasına karar verildi.

    Rekabet Kurumu, şu konularda Dyson’ın rekabeti engelleyip engellemediğini araştıracak:

    • Dyson’ın ithalatı engelleme amacını taşıdığı düşünülen uygulamalar,
    • Dyson’ın yeniden satış koşullarına müdahale niteliğindeki uygulamalar,
    • Dyson tarafından uygulanmakta olan seçici dağıtım sistemi,
    • Seçici dağıtım sisteminin korunmasına hizmet eden uygulamalar soruşturma kapsamında ayrıntılı biçimde incelenecek.

    Seçici dağıtım sistemi nedir?

    Sseçici dağıtım sistemi; bir markanın ürünlerini tüm satıcılara değil, sadece belirli kriterleri karşılayan satıcılara verme prensibidir. Seçilen bu satıcılar da ürünleri yetkisiz başka satıcılara devretmeme sözü verir.

    İngiliz teknoloji şirketi Dyson, Türkiye’de süpürge, hava temizleyici, saç kurutma makineleri, saç şekillendirici, kişisel bakım ürünleri, kulaklık ve aydınlatma ürünlerinden oluşan oldukça geniş ürün yelpazesine sahip. Kurul bu ürünlerin satışına yönelik uygulamaların rekabeti engelleyip 

