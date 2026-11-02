Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Rekabet Kurumu Google’ın yapay zeka özetlerine müdahale etti

    Rekabet Kurumu, Google’ın yapay zeka özetlerinin haber sitelerinin trafik ve gelirlerini düşürme riskine karşı geçici tedbir aldı. Yayıncıların haklarının korunması hedefleniyor.

    Rekabet Kurumu Google’ın yapay zeka özetlerine müdahale etti Tam Boyutta Gör

    Google’ın Arama sonuç sayfasındaki yapay zeka özetlerinin haber sitelerinin ziyaretçi trafiğini ve gelirlerini düşürebileceği endişesiyle Rekabet Kurumu harekete geçti. Google hakkında soruşturma başlatılırken haber yayıncılarının içeriklerinin kullanımına ilişkin ekonomik haklarını korumaya yönelik geçici tedbirler alındı.

    Google’ın yapay zeka hizmetleri mercek altında

    Rekabet Kurumu, Alphabet ve Google bünyesindeki şirketlerin Google Arama hizmetinde sunduğu Yapay Zeka Önizlemeleri (AI Overviews) ve Yapay Zeka Modu (AI Mode) özelliklerinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğini incelemek üzere soruşturma başlattı.

    27 Ağustos 2026'da başlatılan önaraştırmada, yapay zeka hizmetlerinin kullanıcıların bilgiye erişim alışkanlıklarını nasıl değiştirdiği ve haber yayıncıları ile diğer içerik üreticilerine yönelen trafiği olumsuz etkileyip etkilemediği değerlendirildi. Google ile yayıncılar arasındaki içerik kullanım sözleşmelerinin haksız koşullar içerip içermediği ve yapay zeka hizmetlerinin diğer içerik üreticileri ile yapay zeka sohbet asistanları üzerinde dışlayıcı etki yaratıp yaratmadığı da incelendi.

    Geçici tedbirler alındı

    Rekabet Kurulu, 8 Ekim 2026 tarihli toplantısında haber yayıncılarının içeriklerinin yapay zeka hizmetlerinde kullanımına yönelik geçici tedbir kararı aldı. Karar, yayıncıların içeriklerinin yapay zeka özetlerinde kullanılıp kullanılmayacağına, Google'ın diğer hizmetlerindeki görünürlük ve indekslenmelerinden bağımsız olarak karar verebilmesini öngörüyor.

    Böylece yayıncılar, içeriklerinin yapay zeka özetlerinde yer almasını reddettikleri için arama sonuçlarındaki görünürlüklerini kaybetme riskiyle karşılaşmayacak. Tedbir, yapay zeka hizmetlerini kısıtlamak yerine dijital medya ekosistemini korumayı ve yayıncıların içeriklerinden elde edilen değerden adil şekilde pay almasını amaçlıyor.

    Geçici tedbir kapsamında Google'ın haber yayıncılarına ayrımcılık yaratmayan ve içerik kullanımının ekonomik değerini yansıtan koşullar sunması gerekiyor. Bu koşullar, içerik kullanımına ilişkin sözleşmelerin belirlenmesini de kapsıyor.

    Tedbire uyum için hangi uygulamaların hayata geçirileceği ve hangi ticari yöntemin kullanılacağı Google'ın kararına bırakıldı. Şirketin hem medya sektörünü hem de kullanıcı deneyimini destekleyecek adımlar atması bekleniyor.

    Soruşturma kapsamında Rekabet Kurumu, Google'ın yapay zeka hizmetlerinin yayıncıların ziyaretçi trafiğini nasıl etkilediğini, içerik lisanslama süreçlerinde ayrımcılık yapılıp yapılmadığını ve sözleşme koşullarının rekabet kurallarına uygunluğunu incelemeyi sürdürecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Green Goblin’in uçan kaykayı gerçeğe dönüştü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    CWaRRioR +24 YOURMOVE +17 typing +17 Kn_Mehmet +15 tans61 +12 Şıh Hazretleri +11 bilgi@sayar +11 Esxici +10 joven +10 jiletosman +8
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    37 Kişi Okuyor (11 Üye, 26 Misafir) 17 Masaüstü 20 Mobil
    hamitkursun, grkem_48, RequeimFatih ve 6 üye daha okuyor
    H
    G
    GENEL İSTATİSTİKLER
    920 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    google, rekabet kurumu ve
    5 etiket daha Türkiye Haberleri Teknoloji Haberleri Internet Yapay Zeka Yazılım
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili117,8b
    Instagram Sayfası56,7b
    YouTube Kanalı370b
    TikTok Sayfası3,7b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    demirdöküm şofben f4 arızası ssangyong tivoli dave the diver türkçe yama buzdolabından su sesi gelmesi bilgisayar 1000 tl

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17
    Apple iPhone 17
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Thinkbook 16
    Lenovo Thinkbook 16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum