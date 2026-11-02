Rekabet Kurumu Google’ın yapay zeka özetlerine müdahale etti

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Google’ın Arama sonuç sayfasındaki yapay zeka özetlerinin haber sitelerinin ziyaretçi trafiğini ve gelirlerini düşürebileceği endişesiyle Rekabet Kurumu harekete geçti. Google hakkında soruşturma başlatılırken haber yayıncılarının içeriklerinin kullanımına ilişkin ekonomik haklarını korumaya yönelik geçici tedbirler alındı.

Google’ın yapay zeka hizmetleri mercek altında

Rekabet Kurumu, Alphabet ve Google bünyesindeki şirketlerin Google Arama hizmetinde sunduğu Yapay Zeka Önizlemeleri (AI Overviews) ve Yapay Zeka Modu (AI Mode) özelliklerinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğini incelemek üzere soruşturma başlattı.

27 Ağustos 2026'da başlatılan önaraştırmada, yapay zeka hizmetlerinin kullanıcıların bilgiye erişim alışkanlıklarını nasıl değiştirdiği ve haber yayıncıları ile diğer içerik üreticilerine yönelen trafiği olumsuz etkileyip etkilemediği değerlendirildi. Google ile yayıncılar arasındaki içerik kullanım sözleşmelerinin haksız koşullar içerip içermediği ve yapay zeka hizmetlerinin diğer içerik üreticileri ile yapay zeka sohbet asistanları üzerinde dışlayıcı etki yaratıp yaratmadığı da incelendi.

Geçici tedbirler alındı

Rekabet Kurulu, 8 Ekim 2026 tarihli toplantısında haber yayıncılarının içeriklerinin yapay zeka hizmetlerinde kullanımına yönelik geçici tedbir kararı aldı. Karar, yayıncıların içeriklerinin yapay zeka özetlerinde kullanılıp kullanılmayacağına, Google'ın diğer hizmetlerindeki görünürlük ve indekslenmelerinden bağımsız olarak karar verebilmesini öngörüyor.

Böylece yayıncılar, içeriklerinin yapay zeka özetlerinde yer almasını reddettikleri için arama sonuçlarındaki görünürlüklerini kaybetme riskiyle karşılaşmayacak. Tedbir, yapay zeka hizmetlerini kısıtlamak yerine dijital medya ekosistemini korumayı ve yayıncıların içeriklerinden elde edilen değerden adil şekilde pay almasını amaçlıyor.

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Geçici tedbir kapsamında Google'ın haber yayıncılarına ayrımcılık yaratmayan ve içerik kullanımının ekonomik değerini yansıtan koşullar sunması gerekiyor. Bu koşullar, içerik kullanımına ilişkin sözleşmelerin belirlenmesini de kapsıyor.

Tedbire uyum için hangi uygulamaların hayata geçirileceği ve hangi ticari yöntemin kullanılacağı Google'ın kararına bırakıldı. Şirketin hem medya sektörünü hem de kullanıcı deneyimini destekleyecek adımlar atması bekleniyor.

Soruşturma kapsamında Rekabet Kurumu, Google'ın yapay zeka hizmetlerinin yayıncıların ziyaretçi trafiğini nasıl etkilediğini, içerik lisanslama süreçlerinde ayrımcılık yapılıp yapılmadığını ve sözleşme koşullarının rekabet kurallarına uygunluğunu incelemeyi sürdürecek.

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Rekabet Kurumu Google’ın yapay zeka özetlerine müdahale etti

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