Rekabet Kurumu'ndan lastik şirketlerine 3,6 milyar TL’lik dev ceza

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Tam Boyutta Gör Rekabet Kurumu, otomotiv lastiği üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren çok sayıda şirket hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Yapılan incelemeler sonucunda sektörde faaliyet gösteren firmalara toplam 3 milyar 633 milyon lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

En yüksek ceza Brisa'ya kesildi

Kurum tarafından alınan kararda şirketlerin fiyatlara ilişkin uyumlu davranışlar sergilemesi, bayilere rekabeti sınırlayıcı uygulamalar dayatması ve iş gücü piyasasına yönelik rekabet ihlallerinde bulunması yaptırım gerekçeleri arasında yer aldı.

Soruşturma sonucunda en yüksek para cezası 1 milyar 19 milyon lira ile Brisa'ya verildi. Brisa'yı 672 milyon liralık ceza ile Goodyear takip etti.

Diğer şirketlere uygulanan cezalar ise şöyle:

Continental: 397 milyon lira

397 milyon lira Petlas: 397 milyon lira

397 milyon lira Hankook: 361 milyon lira

361 milyon lira Pirelli: 292 milyon lira

292 milyon lira Prometeon: 206 milyon lira

206 milyon lira Michelin: 185 milyon lira

Sektöre yeni kurallar getirildi

Rekabet Kurumu'nun yürüttüğü soruşturmada, rakip şirketler arasında fiyat hareketlerine yönelik uyumlu eylemler incelendi. Ayrıca iş gücü piyasasında rekabete hassas bilgi paylaşımı ile çalışan ayartmama uygulamaları da soruşturma kapsamına alındı. Kurum, bunun yanı sıra sağlayıcıların bayilere yönelik yeniden satış fiyatı belirleme uygulamaları ile bölge ve müşteri kısıtlamalarını da değerlendirdi.

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Karar kapsamında sektörde uygulanacak bazı yeni yükümlülükler de belirlendi. Buna göre, bayilere iletilecek fiyat listeleri filigranlı olarak hazırlanacak, duyurular toplu şekilde paylaşılamayacak ve bayiler sistemlere yalnızca kendi kullanıcı hesapları üzerinden erişebilecek. Şirketlerin, söz konusu düzenlemeleri üç ay içinde hayata geçirdiklerini belgelemeleri gerekecek.

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Otomobil Teknolojileri Haberleri

Rekabet Kurumu, lastik devlerine 3,6 milyar TL’lik ceza kesti

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