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    Rekabet Kurumu'ndan lastik şirketlerine 3,6 milyar TL’lik dev ceza

    Rekabet Kurumu, fiyat uyumu, bayilere yönelik rekabete aykırı uygulamalar ve iş gücü piyasasındaki ihlaller nedeniyle lastik sektöründeki şirketlere toplam 3,63 milyar lira ceza kesti.

    Rekabet Kurumu, lastik devlerine 3,6 milyar TL’lik ceza kesti Tam Boyutta Gör
    Rekabet Kurumu, otomotiv lastiği üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren çok sayıda şirket hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Yapılan incelemeler sonucunda sektörde faaliyet gösteren firmalara toplam 3 milyar 633 milyon lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

    En yüksek ceza Brisa'ya kesildi

    Kurum tarafından alınan kararda şirketlerin fiyatlara ilişkin uyumlu davranışlar sergilemesi, bayilere rekabeti sınırlayıcı uygulamalar dayatması ve iş gücü piyasasına yönelik rekabet ihlallerinde bulunması yaptırım gerekçeleri arasında yer aldı.

    Soruşturma sonucunda en yüksek para cezası 1 milyar 19 milyon lira ile Brisa'ya verildi. Brisa'yı 672 milyon liralık ceza ile Goodyear takip etti.

    Diğer şirketlere uygulanan cezalar ise şöyle:

    • Continental: 397 milyon lira
    • Petlas: 397 milyon lira
    • Hankook: 361 milyon lira
    • Pirelli: 292 milyon lira
    • Prometeon: 206 milyon lira
    • Michelin: 185 milyon lira

    Sektöre yeni kurallar getirildi

    Rekabet Kurumu'nun yürüttüğü soruşturmada, rakip şirketler arasında fiyat hareketlerine yönelik uyumlu eylemler incelendi. Ayrıca iş gücü piyasasında rekabete hassas bilgi paylaşımı ile çalışan ayartmama uygulamaları da soruşturma kapsamına alındı. Kurum, bunun yanı sıra sağlayıcıların bayilere yönelik yeniden satış fiyatı belirleme uygulamaları ile bölge ve müşteri kısıtlamalarını da değerlendirdi.

    Karar kapsamında sektörde uygulanacak bazı yeni yükümlülükler de belirlendi. Buna göre, bayilere iletilecek fiyat listeleri filigranlı olarak hazırlanacak, duyurular toplu şekilde paylaşılamayacak ve bayiler sistemlere yalnızca kendi kullanıcı hesapları üzerinden erişebilecek. Şirketlerin, söz konusu düzenlemeleri üç ay içinde hayata geçirdiklerini belgelemeleri gerekecek.

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