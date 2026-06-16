Rekabet Kurumu'ndan lastik şirketlerine 3,6 milyar TL’lik dev ceza

En yüksek ceza Brisa'ya kesildi
Kurum tarafından alınan kararda şirketlerin fiyatlara ilişkin uyumlu davranışlar sergilemesi, bayilere rekabeti sınırlayıcı uygulamalar dayatması ve iş gücü piyasasına yönelik rekabet ihlallerinde bulunması yaptırım gerekçeleri arasında yer aldı.
Soruşturma sonucunda en yüksek para cezası 1 milyar 19 milyon lira ile Brisa'ya verildi. Brisa'yı 672 milyon liralık ceza ile Goodyear takip etti.
Diğer şirketlere uygulanan cezalar ise şöyle:
- Continental: 397 milyon lira
- Petlas: 397 milyon lira
- Hankook: 361 milyon lira
- Pirelli: 292 milyon lira
- Prometeon: 206 milyon lira
- Michelin: 185 milyon lira
Sektöre yeni kurallar getirildi
Rekabet Kurumu'nun yürüttüğü soruşturmada, rakip şirketler arasında fiyat hareketlerine yönelik uyumlu eylemler incelendi. Ayrıca iş gücü piyasasında rekabete hassas bilgi paylaşımı ile çalışan ayartmama uygulamaları da soruşturma kapsamına alındı. Kurum, bunun yanı sıra sağlayıcıların bayilere yönelik yeniden satış fiyatı belirleme uygulamaları ile bölge ve müşteri kısıtlamalarını da değerlendirdi.
Karar kapsamında sektörde uygulanacak bazı yeni yükümlülükler de belirlendi. Buna göre, bayilere iletilecek fiyat listeleri filigranlı olarak hazırlanacak, duyurular toplu şekilde paylaşılamayacak ve bayiler sistemlere yalnızca kendi kullanıcı hesapları üzerinden erişebilecek. Şirketlerin, söz konusu düzenlemeleri üç ay içinde hayata geçirdiklerini belgelemeleri gerekecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: