Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Rekabet Kurumu’ndan 13 bankaya soruşturma!

    Rekabet Kurumu, aralarında Garanti BBVA, Akbank, İş Bankası'nın dahil olduğu 13 bankaya ve bilişim şirketlerine soruşturma başlattığını duyurdu. İşte soruşturmanın detayları...

    Rekabet Kurumu’ndan 13 bankaya soruşturma! Tam Boyutta Gör
    Rekabet Kurumu’undan bugün yapılana açıklamayla bankacılık ve yazılım sektörüne yönelik kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Aralarında Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası gibi devlerin bulunduğu tam 26 farklı şirket hakkında inceleme açıldı. Rekabet Kurumu, bu şirketlerin çalışanları transfer etme veya transferini engellemeye yönelik uygulamalarını inceleyecek.

    Neden soruşturma açıldı?

    Bankacılık, sigortacılık ve bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren 26 şirketin, çalışan ayartmama anlaşmasına ve iş gücü piyasasına yönelik rekabete hassas bilgi değişimine taraf olduğu iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma sonucunda bulgular yeterli bulunarak soruşturma açıldı. Konuyla ilgili başka bir bilgiye yer verilmedi.

    Sürecin soruşturma aşaması başladı. Bu aşamada Kurul daha detaylı delil ve belge incelemesi yapacak, iddiaların doğruluğunu ya da yanlışlığını tespit edecek. Rekabet açısından ihlal tespit edilirse yaptırım kararı alacak.

    Soruşturma açılan bankalar:

    • Akbank
    • Albaraka Türk Katılım Bankası
    • Denizbank
    • HSBC
    • ING Bank
    • Kuveyt Türk Katılım Bankası
    • Odea Bank
    • Şekerbank
    • Türk Ekonomi Bankası (TEB)
    • Garanti BBVA
    • Türkiye İş Bankası
    • Yapı Kredi
    • QNB

    Soruşturma açılan sigortacılık şirketleri:

    • Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ
    • Aksigorta AŞ
    • Bupa Acıbadem Sigorta AŞ
    • Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ

    Soruşturma açılan yazılım şirketleri

    • Albaraka Teknoloji Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret AŞ
    • Architecht Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret AŞ
    • Bilin Yazılım ve Bilişim Danışmanlığı AŞ
    • Ibtech Uluslararası Bilişim ve İletişim Teknolojileri AR-GE Danışmanlık Destek Sanayi ve Ticaret AŞ
    • OBSS Teknoloji AŞ
    • Paycore Ödeme Hizmetleri Takas ve Mutabakat Sistemleri AŞ
    • Softtech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Pazarlama Ticaret AŞ
    • Verisoft Bilgi İşlem Ticaret ve Sanayi AŞ
    • Vizyoneks Bilgi Teknolojileri AŞ
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    petrucci genel kimya pdf musallattan kurtulma duası ücretsiz e sim adblue pompadan alınır mı ford fiesta 1.1 yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V60 LITE
    Vivo V60 LITE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook Go
    Asus Vivobook Go
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum