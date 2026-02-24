Rekabet Kurumu’ndan 13 bankaya soruşturma!

Neden soruşturma açıldı?
Bankacılık, sigortacılık ve bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren 26 şirketin, çalışan ayartmama anlaşmasına ve iş gücü piyasasına yönelik rekabete hassas bilgi değişimine taraf olduğu iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma sonucunda bulgular yeterli bulunarak soruşturma açıldı. Konuyla ilgili başka bir bilgiye yer verilmedi.
Sürecin soruşturma aşaması başladı. Bu aşamada Kurul daha detaylı delil ve belge incelemesi yapacak, iddiaların doğruluğunu ya da yanlışlığını tespit edecek. Rekabet açısından ihlal tespit edilirse yaptırım kararı alacak.
Soruşturma açılan bankalar:
- Akbank
- Albaraka Türk Katılım Bankası
- Denizbank
- HSBC
- ING Bank
- Kuveyt Türk Katılım Bankası
- Odea Bank
- Şekerbank
- Türk Ekonomi Bankası (TEB)
- Garanti BBVA
- Türkiye İş Bankası
- Yapı Kredi
- QNB
Soruşturma açılan sigortacılık şirketleri:
- Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ
- Aksigorta AŞ
- Bupa Acıbadem Sigorta AŞ
- Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ
Soruşturma açılan yazılım şirketleri
- Albaraka Teknoloji Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret AŞ
- Architecht Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret AŞ
- Bilin Yazılım ve Bilişim Danışmanlığı AŞ
- Ibtech Uluslararası Bilişim ve İletişim Teknolojileri AR-GE Danışmanlık Destek Sanayi ve Ticaret AŞ
- OBSS Teknoloji AŞ
- Paycore Ödeme Hizmetleri Takas ve Mutabakat Sistemleri AŞ
- Softtech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Pazarlama Ticaret AŞ
- Verisoft Bilgi İşlem Ticaret ve Sanayi AŞ
- Vizyoneks Bilgi Teknolojileri AŞ