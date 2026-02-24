Rekabet Kurumu’ndan 13 bankaya soruşturma!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Rekabet Kurumu’undan bugün yapılana açıklamayla bankacılık ve yazılım sektörüne yönelik kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Aralarında Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası gibi devlerin bulunduğu tam 26 farklı şirket hakkında inceleme açıldı. Rekabet Kurumu, bu şirketlerin çalışanları transfer etme veya transferini engellemeye yönelik uygulamalarını inceleyecek.

Neden soruşturma açıldı?

Bankacılık, sigortacılık ve bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren 26 şirketin, çalışan ayartmama anlaşmasına ve iş gücü piyasasına yönelik rekabete hassas bilgi değişimine taraf olduğu iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma sonucunda bulgular yeterli bulunarak soruşturma açıldı. Konuyla ilgili başka bir bilgiye yer verilmedi.

Sürecin soruşturma aşaması başladı. Bu aşamada Kurul daha detaylı delil ve belge incelemesi yapacak, iddiaların doğruluğunu ya da yanlışlığını tespit edecek. Rekabet açısından ihlal tespit edilirse yaptırım kararı alacak.

Soruşturma açılan bankalar:

Akbank

Albaraka Türk Katılım Bankası

Denizbank

HSBC

ING Bank

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Odea Bank

Şekerbank

Türk Ekonomi Bankası (TEB)

Garanti BBVA

Türkiye İş Bankası

Yapı Kredi

QNB

Soruşturma açılan sigortacılık şirketleri:

Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ

Aksigorta AŞ

Bupa Acıbadem Sigorta AŞ

Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ

Soruşturma açılan yazılım şirketleri

Albaraka Teknoloji Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret AŞ

Architecht Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret AŞ

Bilin Yazılım ve Bilişim Danışmanlığı AŞ

Ibtech Uluslararası Bilişim ve İletişim Teknolojileri AR-GE Danışmanlık Destek Sanayi ve Ticaret AŞ

OBSS Teknoloji AŞ

Paycore Ödeme Hizmetleri Takas ve Mutabakat Sistemleri AŞ

Softtech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Pazarlama Ticaret AŞ

Verisoft Bilgi İşlem Ticaret ve Sanayi AŞ

Vizyoneks Bilgi Teknolojileri AŞ

