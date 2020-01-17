Rekabet Kurumu'ndan kargoculara ceza!

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Kargo ve posta taşımacılığı pazarında faaliyet gösteren bazı firmaların müşteri paylaşımı yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı

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Soruşturma sonucunda bazı firmaların 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiğine karar verildi. Kanundaki maddeye göre bu firmalar, adil rekabet ortamını engellemek amacıyla müşteri paylaşımı yaptı.

Soruşturma sonucunda para cezası verilmesine karar verilen firmalar ve ceza miktarları şöyle:

Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş.’nin: 10.384.054,73 TL

UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı A.Ş.: 16.347.149,29 TL

TNT International Express Taşımacılık Ticaret Ltd. Şti.: 15.341.376,57 TL

DHL Worldwide Express Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.: 19.328.140,14 TL

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Bu firmalara ise para cezası verilmesine gerek olmadığına karar verildi:

Airexpress Kargo Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti. Antrepo Lojistik Taşımacılık Kargo ve Kurye Hiz. Tic. ve San. Ltd. Şti. Aras Kargo Yurtiçi Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. ASE Asya Afrika Hızlı Kargo ve Dağıtım A.Ş. Asilkar Lojistik Dağ. Hiz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Aslansoy Yuba Lojistik İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Asset Lojistik A.Ş. Cemal BOZASLAN CLG Express Uluslararası Taşımacılık A.Ş. Demirtaş Nakliye Tur. İnş. Gıda Canlı Hayvan Tic. Ltd. Şti. DFN Lojistik Hiz. San. ve Tic. A.Ş. DHL Lojistik Hizmetleri A.Ş. DRN Lojistik A.Ş. Ekol Lojistik A.Ş. Eli Ulus. Taşımacılık ve Tur. Ltd. Şti. Gama Kombine Taşımacılık A.Ş. Gonca Palanduz UDT Loj. Taş. İth. İhr. Taşımacılık Hipex Dış Ticaret Halil İbrahim Palalı İnter Global Kargo Ticaret Ltd. Şti. Kargo Dünya Uluslararası Taşımacılık ve Dış Ticaret Ltd. Şti. MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. On Ekspres Hava Kurye ve Kargo Uluslararası Taşımacılık Hizmetleri Ltd. Şti. Öykü Lojistik A.Ş. Paket Taşımacılık Sistemleri ve Turizm Bilgisayar Ticaret A.Ş. Serkan Çınar Çınartaş Grup Solmaz Nakliyat ve Ticaret A.Ş. STF Kargo Nakliyat Ticaret Ltd. Şti. Sürat Kargo Lojistik Dağıtım Hizmetleri A.Ş. Tuncay Işıklı GSP Uluslararası Taşımacılık ve Dış. Tic. A.Ş. Turimex Global Lojistik Gümrükleme İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. UKGS Uluslararası Kargo Gönderim Servisleri ve Tic. A.Ş. ve Yurtiçi Lojistik Tedarik Zinciri Yönetim ve Dağıtım A.Ş.

https://www.rekabet.gov.tr/Dosya/geneldosya/1-kargo-pdf

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