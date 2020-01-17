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    Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rekabet Kurumu'ndan kargoculara ceza!

    Rekabet Kurumu, dört adet kargo firmasına ceza yazdı. Bazı kargolar hakkında ise ceza uygulanmasına gerek olmadığı sonucuna ulaştı. İşte rekabeti ihlal eden kargo firmaları:
    5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
    16,4b
    2
    83
    Zamazingo
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Rekabet Kurumu'ndan kargoculara ceza!
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    Kargo ve posta taşımacılığı pazarında faaliyet gösteren bazı firmaların müşteri paylaşımı yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı

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    Soruşturma sonucunda bazı firmaların 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiğine karar verildi. Kanundaki maddeye göre bu firmalar, adil rekabet ortamını engellemek amacıyla müşteri paylaşımı yaptı.

    Soruşturma sonucunda para cezası verilmesine karar verilen firmalar ve ceza miktarları şöyle:

    • Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş.’nin: 10.384.054,73 TL
    • UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı A.Ş.: 16.347.149,29 TL
    • TNT International Express Taşımacılık Ticaret Ltd. Şti.: 15.341.376,57 TL
    • DHL Worldwide Express Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.: 19.328.140,14 TL

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    Bu firmalara ise para cezası verilmesine gerek olmadığına karar verildi:

    1. Airexpress Kargo Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti.
    2. Antrepo Lojistik Taşımacılık Kargo ve Kurye Hiz. Tic. ve San. Ltd. Şti.
    3. Aras Kargo Yurtiçi Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.
    4. ASE Asya Afrika Hızlı Kargo ve Dağıtım A.Ş.
    5. Asilkar Lojistik Dağ. Hiz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
    6. Aslansoy Yuba Lojistik İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
    7. Asset Lojistik A.Ş.
    8. Cemal BOZASLAN
    9.  CLG Express Uluslararası Taşımacılık A.Ş.
    10. Demirtaş Nakliye Tur. İnş. Gıda Canlı Hayvan Tic. Ltd. Şti.
    11. DFN Lojistik Hiz. San. ve Tic. A.Ş.
    12. DHL Lojistik Hizmetleri A.Ş.
    13. DRN Lojistik A.Ş.
    14. Ekol Lojistik A.Ş.
    15. Eli Ulus. Taşımacılık ve Tur. Ltd. Şti.
    16. Gama Kombine Taşımacılık A.Ş.
    17. Gonca Palanduz UDT Loj. Taş. İth. İhr. Taşımacılık
    18. Hipex Dış Ticaret Halil İbrahim Palalı
    19. İnter Global Kargo Ticaret Ltd. Şti.
    20. Kargo Dünya Uluslararası Taşımacılık ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
    21. MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.
    22. On Ekspres Hava Kurye ve Kargo Uluslararası Taşımacılık Hizmetleri Ltd. Şti.
    23. Öykü Lojistik A.Ş.
    24. Paket Taşımacılık Sistemleri ve Turizm Bilgisayar Ticaret A.Ş.
    25. Serkan Çınar Çınartaş Grup
    26. Solmaz Nakliyat ve Ticaret A.Ş.
    27. STF Kargo Nakliyat Ticaret Ltd. Şti.
    28. Sürat Kargo Lojistik Dağıtım Hizmetleri A.Ş.
    29. Tuncay Işıklı GSP Uluslararası Taşımacılık ve Dış. Tic. A.Ş.
    30. Turimex Global Lojistik Gümrükleme İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
    31. UKGS Uluslararası Kargo Gönderim Servisleri ve Tic. A.Ş. ve
    32. Yurtiçi Lojistik Tedarik Zinciri Yönetim ve Dağıtım A.Ş.


    https://www.rekabet.gov.tr/Dosya/geneldosya/1-kargo-pdf Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    xAdli 5 gün en beğenilen
    lan arkadaş yazsana 4. maddeyi neymiş öğrenelim. HasbinAllahh yaa
    1 Yanıt Yanıtla +169
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    Frost05 5 gün
    kargoları kimlik göstermeden sadece isim beyan edenlere teslim etme cezası nerede peki? insanların binlerce liralık ürünleri sırf "isim soyisim" beyan ettiği için ilgi alakasız kişilere veriliyor. yazık.
    kargoları kimlik göstermeden sadece isim beyan edenlere teslim etme cezası nerede peki? insanların binlerce liralık ürünleri sırf "isim soyisim" beyan ettiği iç...
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    Yanıtla +104
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    lazz48 5 gün
    Sürat Kargo'ya sana kargo firmasi demek digerlerine hakaret olur diye ceza yazmamişlar.
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    Hey Jude. 1 gün
    yurtiçi kargonun zamlarının nedeni belli oldu. indirimli yolladığım ürüne 7,70 lira verirken bugün 9,80 kuruş verdim. yani özel sektör, kamu farketmeksizin her türlü pisliği halkı sömürerek çıkarıyorlar.
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    ihtiyarprofesor 1 gün
    Yurt içi kargoya ceza yazmak yerine ptt kargoya yazmalılar Türkiye de neredeyse en iyi çalışan kargodur yahu Yurt içi ve mng kargo...
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    BekirHan 2 gün
    Farklı kargo firmaları ceza almasına rağmen görselde tek bir kargo firmasına ait görselleri kullanıyor olmanız düşündürücüdür. Hoş bir yaklaşım olmamış...
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    -MoDeStUs- 2 gün
    Nasıl yani mng ve sürat ceza yememişmi şakamı bu? Müşteri memnuniyetini takmadıkları belli ceza vermek için.
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    muratkaya 2 gün
    MNG'ye ceza vermemişler, direkt kapatacaklar büyük ihtimalle.
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    DH Misafiri 2 gün
    insanları köle gibi çalıştırıoşar bunun içinde kessene ceza
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    DH Misafiri 2 gün
    Sürat Kargo Yüzünden Dünyaya Geldiğime Pişman Oldum Ürünü Adrese Bile Uğramadıkları Halde Teslim Ettiklerine Dair Not Düşüyorlar.
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    DH Misafiri 2 gün
    Türk Telekomu görmezden gelmeyi bırakın eyyyy Rekabet Kurumu bunların yaptıklarını bilmeyen duymayan kalmadı. Ülkenin internetinin önündeki en büyük takoz bunlar.
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    DH Misafiri 2 gün
    Bunların hepsi aynı bok.Bunları denetlemeyen,başı boş köpek gibi ortada bırakan yönetime lanet olsun
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    DH Misafiri 2 gün
    Kargo şirketlerine güvenmediğimden dolayı İnternet alışverişini kestim
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