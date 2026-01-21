Giriş
    Rekabet Kurumu’ndan Temu açıklaması: "Soruşturma olarak yorumlanmamalı"

    Rekabet Kurumu, Çinli e-ticaret devi Temu’ya yönelik incelemenin rutin denetim kapsamında yürütüldüğünü ve bunun soruşturma başlatıldığı anlamına gelmediğini açıkladı.

    Rekabet Kurumu’ndan Temu için “baskın” açıklaması Tam Boyutta Gör
    Rekabet Kurumu, Çin merkezli e-ticaret platformu Temu hakkında kamuoyuna yansıyan iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Kurum, yürütülen sürecin rutin inceleme ve yerinde denetim faaliyetleri kapsamında olduğunu vurgulayarak bunun doğrudan bir soruşturma safhasına geçildiği şeklinde yorumlanmaması gerektiğini bildirdi.

    "Soruşturma olarak yorumlanmamalı"

    Kurumdan yapılan açıklamada “Kamuoyuna yansıyan mevcut inceleme, standart prosedürlerimiz dahilinde yürütülmekte olup, bu işlemin başlatılmış olması doğrudan bir soruşturma safhasına geçildiği şeklinde yorumlanmamalıdır. İnceleme sürecinin gizliliğini ve tarafsızlığını korumak, aynı zamanda hak kayıplarının önüne geçmek adına şu aşamada detaylı açıklama yapılamamaktadır. Söz konusu sürecin seyrine ilişkin güncel bilgiler, ilerleyen dönemde şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyuyla paylaşılacaktır” ifadelerine yer verildi.

    Ne olmuştu?

    İlk olarak Reuters’in aktardığı bilgilere göre Çinli e-ticaret platformu Temu’nun Türkiye’deki ofisi, rekabet otoriteleri tarafından çarşamba sabahı erken saatlerde yerinde incelemeye tabi tutulmuştu. Şirketten yapılan ilk açıklamada Türk makamlarıyla tam iş birliği içinde olunduğu belirtilmiş, inceleme sırasında bilgisayarlar ve dijital ekipmanlara el konulduğu aktarılmıştı. Söz konusu gelişme, Temu’nun Avrupa’daki faaliyetlerinin de daha önce olası haksız devlet sübvansiyonları iddiaları kapsamında mercek altına alınmasının ardından gelmişti.

