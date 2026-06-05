Rekabet Kurumu açıkladı: WhatsApp’ta herkes istediği yapay zekayı kullanabilecek

Kurul tarafından yapılan önaraştırmada, üçüncü taraf üretken yapay zeka sohbet robotlarının ve asistanlarının WhatsApp üzerinden Meta AI gibi doğrudan veya entegre bir asistan olarak sunulmasının engellenmiş olabileceğine yönelik bulgular elde edildi.
Herkes istediği yapay zekayı kullanabilecek
Rekabet Kurumu soruşturmayla birlikte geçici tedbir kararı aldığını duyurdu. Karara göre rakip yapay zeka sohbet araçlarının WhatsApp üzerinden hizmet sunabilmesini fiilen ve ekonomik olarak zorlaştırmamasına karar verildi.
Meta’nın bu koşulları sağlamak için 1 ay süresi var, aksi halde şirkete idari para cezası uygulanacak. Sürecin sonunda kullanıcıların farklı yapay zeka asistanlarına WhatsApp üzerinden erişebilmesinin önü açılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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