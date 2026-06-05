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    Anlık Bildirim

    Rekabet Kurumu açıkladı: WhatsApp’ta herkes istediği yapay zekayı kullanabilecek

    Rekabet Kurumu, WhatsApp'a eklenen yapay zeka özelliği hakkında soruşturma başlattı. Ayrıca WhatsApp'ta rakip yapay zeka araçlarının kullanılabilmesine yönelik karar aldı.

    Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp'a 'yapay zeka' soruşturması Tam Boyutta Gör
    Rekabet Kurumu, WhatsApp’a eklenen yerleşik yapay zeka aracı Meta AI hakkında soruşturma başlattı. WhasApp’ın kendi yapay zekası Meta AI’ı ekleyerek rakip yapay zeka araçlarını engellediği şüphesiyle WhasApp ve Meta’a soruşturma açıldı.

    Kurul tarafından yapılan önaraştırmada, üçüncü taraf üretken yapay zeka sohbet robotlarının ve asistanlarının WhatsApp üzerinden Meta AI gibi doğrudan veya entegre bir asistan olarak sunulmasının engellenmiş olabileceğine yönelik bulgular elde edildi.

    Herkes istediği yapay zekayı kullanabilecek

    Rekabet Kurumu soruşturmayla birlikte geçici tedbir kararı aldığını duyurdu. Karara göre rakip yapay zeka sohbet araçlarının WhatsApp üzerinden hizmet sunabilmesini fiilen ve ekonomik olarak zorlaştırmamasına karar verildi.

    Meta’nın bu koşulları sağlamak için 1 ay süresi var, aksi halde şirkete idari para cezası uygulanacak. Sürecin sonunda kullanıcıların farklı yapay zeka asistanlarına WhatsApp üzerinden erişebilmesinin önü açılacak.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 2 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 2 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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