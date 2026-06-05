Rekabet Kurumu açıkladı: WhatsApp’ta herkes istediği yapay zekayı kullanabilecek

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Tam Boyutta Gör Rekabet Kurumu, WhatsApp’a eklenen yerleşik yapay zeka aracı Meta AI hakkında soruşturma başlattı. WhasApp’ın kendi yapay zekası Meta AI’ı ekleyerek rakip yapay zeka araçlarını engellediği şüphesiyle WhasApp ve Meta’a soruşturma açıldı.

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Kurul tarafından yapılan önaraştırmada, üçüncü taraf üretken yapay zeka sohbet robotlarının ve asistanlarının WhatsApp üzerinden Meta AI gibi doğrudan veya entegre bir asistan olarak sunulmasının engellenmiş olabileceğine yönelik bulgular elde edildi.

Herkes istediği yapay zekayı kullanabilecek

Rekabet Kurumu soruşturmayla birlikte geçici tedbir kararı aldığını duyurdu. Karara göre rakip yapay zeka sohbet araçlarının WhatsApp üzerinden hizmet sunabilmesini fiilen ve ekonomik olarak zorlaştırmamasına karar verildi.

Meta’nın bu koşulları sağlamak için 1 ay süresi var, aksi halde şirkete idari para cezası uygulanacak. Sürecin sonunda kullanıcıların farklı yapay zeka asistanlarına WhatsApp üzerinden erişebilmesinin önü açılacak.

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