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    Rekabet Kurumu onayladı: Uber, Getir’i satın aldı

    Rekabet Kurumu, online market ve yemek teslimatı devi Getir'in Uber'e satışına onay verdi. Getir ve Trendyol Go yeni dönemde Uber Eats çatısı altında birlikte hizmet sunacak.

    Rekabet Kurumu onayladı: Uber, Getir’i satın aldı Tam Boyutta Gör
    Uber, Getir’in market ve Getir Yemek platformlarını satın almak için anlaşmaya varmış ve Rekabet Kurumu’na başvuru yapmıştı. Rekabet Kurumu web sitesinden yayımlanan duyuru ile Uber’in Getir’deki ilgili platformları devralmasına şartlı bir şekilde onay verildi.

    500 milyon dolarlık yatırım ve yüksek nitelikli istihdam şartı

    Rekabet Kurumu tarafından sunulan taahhüt kapsamında; Uber’in Türkiye’ye 500 milyon dolar yatırım yapması, yüksek nitelikli istihdam sağlaması, yerel mühendislik kabiliyetlerini güçlendirmesi ve Türkiye’nin dijital ve teknoloji altyapısının gelişimine olumlu katkı sağlaması isteniyor. Taraflar taahhüt konusunda anlaşmaya vardı. Detayların sonraki günlerde Rekabet Kurumu web sitesinde yayımlanacağı duyuruldu.

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    Uber, 1 milyar doların üzerinde harcama yaptı

    Uber, Getir’in yemek ve market teslimatı faaliyetlerini Birleşik Arap Emirlikli yatırımcı Mubadala’dan 335 milyon dolar karşılığında satın aldı. Uber daha önce de Trendyol GO’yu 700 milyon dolara satın almıştı. Yeni dönemde Trendyol Go, Getir Yemek ve Getir Market platformları Uber Eats çatısı altında birleşecek. Trendyol Go’da Uber Eats dönüşümü tamamlandı.

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    H
    hasandemirrr 1 gün önce

    çok güzel

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