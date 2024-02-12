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    Reklam Kurulu'ndan Hepsiburada’nın Efsane Kasım indirimlerine 1,7 milyon TL ceza!

    Reklam Kurulu, Hepsiburada'nın Efsane Kasım indirimlerinde son 30 günün en düşük fiyatını baz almadığı ve indirimden önceki fiyatı göstermediği gibi gerekçelerle Hepsiburada'ya para cezası verdi.

    Reklam Kurulu, Hepsiburada’ya 1,7 milyon TL ceza kesti Tam Boyutta Gör

    Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, Hepsiburada’nın Efsane Kasım kampanyasındaki çeşitli indirim tanıtımlarının mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle Hepsiburada’ya para cezası kesti. Kampanyaların aldatıcı ifadelere sahip olduğu ifade edildi.

    1,7 milyon TL ceza!

    Kuruldan yapılan açıklamaya göre Hepsiburada’da Kasım ayında yayınlanan 10 farklı kampanyaya toplam 1 milyon 735 bin 640 TL idari para cezası verilmesine karar verildi. Aldatıcı olduğuna karar verilen kampanyalarda “son 30 günlük en düşük fiyat” kuralına uyulmadığı, kampanya sayfalarında indirimsiz ürünlerin listelendiği, indirim öncesi fiyat, kampanyanın geçerlilik süresi ve stok miktarına yer verilmediği ifade edildi.

    Ceza kesilen kampanyalar şunlar

    • Elektrikli küçük ev aletlerinde %11 net efsane indirim
    • Philips Brand Days kampanyası
    • Madame Coco ev ve yaşam ürünlerinde sepette %25 net indirim
    • Çok satan petshop ürünlerinde süper fırsatlar. Tüm indirimlere ek sepette %15 net indirim
    • Yataklarda kupon yağmuru fırsatları
    • Elektronik ürünlerde yılda bir kez gelen efsane indirimler
    • Efsane ürünlerde efsane indirimleri kaçırma
    • Fairy bulaşık deterjanlarında sepette %20 net indirim
    • Seçili kağıt ürünlerinde sepette %25 indirim
    • Efsane Cuma 20-26 Kasım Huawei telefon ve aksesuarlarda süper fiyatlar
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 16 saat önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 4 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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