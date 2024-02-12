Reklam Kurulu'ndan Hepsiburada’nın Efsane Kasım indirimlerine 1,7 milyon TL ceza!

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Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, Hepsiburada’nın Efsane Kasım kampanyasındaki çeşitli indirim tanıtımlarının mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle Hepsiburada’ya para cezası kesti. Kampanyaların aldatıcı ifadelere sahip olduğu ifade edildi.

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1,7 milyon TL ceza!

Kuruldan yapılan açıklamaya göre Hepsiburada’da Kasım ayında yayınlanan 10 farklı kampanyaya toplam 1 milyon 735 bin 640 TL idari para cezası verilmesine karar verildi. Aldatıcı olduğuna karar verilen kampanyalarda “son 30 günlük en düşük fiyat” kuralına uyulmadığı, kampanya sayfalarında indirimsiz ürünlerin listelendiği, indirim öncesi fiyat, kampanyanın geçerlilik süresi ve stok miktarına yer verilmediği ifade edildi.

Ceza kesilen kampanyalar şunlar

Elektrikli küçük ev aletlerinde %11 net efsane indirim

Philips Brand Days kampanyası

Madame Coco ev ve yaşam ürünlerinde sepette %25 net indirim

Çok satan petshop ürünlerinde süper fırsatlar. Tüm indirimlere ek sepette %15 net indirim

Yataklarda kupon yağmuru fırsatları

Elektronik ürünlerde yılda bir kez gelen efsane indirimler

Efsane ürünlerde efsane indirimleri kaçırma

Fairy bulaşık deterjanlarında sepette %20 net indirim

Seçili kağıt ürünlerinde sepette %25 indirim

Efsane Cuma 20-26 Kasım Huawei telefon ve aksesuarlarda süper fiyatlar

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Reklam Kurulu, Hepsiburada’ya 1,7 milyon TL ceza kesti