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    Reklam Kurulu'ndan Hepsiburada kampanyalarına ve izinsiz kredi kartı kaydına ceza

    Reklam Kurulu, yanıltıcı bilgiler içerdiği için Hepsiburada'daki çeşitli kampanya tanıtımlarına ceza kesti. Ayrıca kredi kartı bilgilerinin kullanıcının rızası alınmadan kaydedildiği belirlendi. 
    Reklam Kurulu'ndan Hepsiburada kampanyalarına ceza Tam Boyutta Gör
    Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, Hepsiburada’ya ceza kesmeye devam ediyor. Bir önceki toplantısında Kasım indirimlerindeki yanıltıcı ifadeler nedeniyle 10 farklı kampanyaya 1 milyon 735 bin 640 TL ceza kesmişti.

    Reklam Kurulu’nun 13.02.2024 tarihli toplantısında Hepsiburada ile ilgili 7 farklı dosya incelendi. Toplam 694.256 TL idari para cezası ve mevzuata aykırı kampanya tanıtımlarını durdurma kararı verildi. Hepsiburada'nın tüketiciyi yanıltıcı ifadeler kullandığı ve haksız ticari uygulamalarda bulunulduğu tespit edildi.

    Kredi kartı bilgileri kullanıcının rızası alınmadan kaydediliyor

    Reklam Kurulu, Hepsiburada müşterilerinin kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesi konusunu inceledi. Kredi kartı bilgilerinin kaydı için açık rıza vermeyen müşterilerin kart bilgilerinin geçici olarak kaydedildiği belirlendi. Hepsiburada ile yapılan görüşmede kart bilgilerinin 30 dakikalığına özel bir veri tabanına kaydedildiği kabul edildi.

    Reklam Kurulu, müşterilere bu konuda açıkça görülebilecek şekilde bilgi verilmediğini, tüketicilerin tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar edici nitelik arz ettiğini, tüketicilerin karar verme veya seçim yapma iradesini olumsuz etkileyen manipülatif arayüz tasarımları kullanılarak haksız ticari uygulamada bulunulduğuna karar verdi. Hepsiburada’ya anılan reklamları durdurma cezası verildi.

    Reklam Kurulu'ndan Hepsiburada kampanyalarına ceza Tam Boyutta Gör

    Telefonlarda “Peşin Fiyatına 3 Taksit” ifadesinin yanıltıcı olduğu belirlendi

    Hepsiburada’da "iPhone’larda geçerli peşin fiyatına 3 taksit" şeklindeki tanıtımların yanıltıcı olduğuna karar verildi. Kuruldan yapılan açıklamaya göre taksit imkanının tüketici kredilerinde geçerli olduğu ancak tüketici nezdinde ilk bakışta taksitlendirme imkanının tüketici kredisine ilişkin değil de doğrudan satın alma işlemine ilişkin olduğu yönünde yanlış bir izlenim uyandırabileceği belirtildi. Telefonlarda peşin fiyatına 3 taksit şeklindeki tanıtımların tanıtımların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilmiş olup Hepsiburada’ya 347.128 TL idari para cezası ve anılan reklamları durdurma cezası verildi.

    Fazla ücret alındığı için ceza!

    Bir başka dosyada ise Hepsiburada’da “Bugüne Özel Kaçmaz Fiyat Samsung Galaxy M23 5G 4.598,99 TL" ifadeleri kullanılmasına rağmen sipariş oluşturan müşterilerden 4.598,99 TL yerine 6.299,01 TL tahsil edildiği belirlendi. Tüketiciyi yanıltıcı ifadeler nedeniyle Hepsiburada’ya 347.128 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

    “%3 Hepsipara kazancı” bilgisi eksik ifadeler içeriyor

    Reklam Kurulu’nun incelediği bir başka dosyada ise Hepsiburada Premium sayfasında “%3 Hepsipara kazancı” başlığıyla tanıtımın yapıldığı ancak bu kazancın 20 TL ile sınırlandığı bilgisinin ancak "Detaylı İncele” sekmesinde ulaşılabildiği ve bu durumun tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelik teşkil ettiği değerlendirildi. Bu tanıtımın durdurulması kararlaştırıldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 4 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 6 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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