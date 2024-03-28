Reklam Kurulu'ndan Hepsiburada kampanyalarına ve izinsiz kredi kartı kaydına ceza

Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, Hepsiburada’ya ceza kesmeye devam ediyor. Bir önceki toplantısında Kasım indirimlerindeki yanıltıcı ifadeler nedeniyle 10 farklı kampanyaya 1 milyon 735 bin 640 TL ceza kesmişti.

Reklam Kurulu’nun 13.02.2024 tarihli toplantısında Hepsiburada ile ilgili 7 farklı dosya incelendi. Toplam 694.256 TL idari para cezası ve mevzuata aykırı kampanya tanıtımlarını durdurma kararı verildi. Hepsiburada'nın tüketiciyi yanıltıcı ifadeler kullandığı ve haksız ticari uygulamalarda bulunulduğu tespit edildi.

Kredi kartı bilgileri kullanıcının rızası alınmadan kaydediliyor

Reklam Kurulu, Hepsiburada müşterilerinin kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesi konusunu inceledi. Kredi kartı bilgilerinin kaydı için açık rıza vermeyen müşterilerin kart bilgilerinin geçici olarak kaydedildiği belirlendi. Hepsiburada ile yapılan görüşmede kart bilgilerinin 30 dakikalığına özel bir veri tabanına kaydedildiği kabul edildi.

Reklam Kurulu, müşterilere bu konuda açıkça görülebilecek şekilde bilgi verilmediğini, tüketicilerin tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar edici nitelik arz ettiğini, tüketicilerin karar verme veya seçim yapma iradesini olumsuz etkileyen manipülatif arayüz tasarımları kullanılarak haksız ticari uygulamada bulunulduğuna karar verdi. Hepsiburada’ya anılan reklamları durdurma cezası verildi.

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Telefonlarda “Peşin Fiyatına 3 Taksit” ifadesinin yanıltıcı olduğu belirlendi

Hepsiburada’da "iPhone’larda geçerli peşin fiyatına 3 taksit" şeklindeki tanıtımların yanıltıcı olduğuna karar verildi. Kuruldan yapılan açıklamaya göre taksit imkanının tüketici kredilerinde geçerli olduğu ancak tüketici nezdinde ilk bakışta taksitlendirme imkanının tüketici kredisine ilişkin değil de doğrudan satın alma işlemine ilişkin olduğu yönünde yanlış bir izlenim uyandırabileceği belirtildi. Telefonlarda peşin fiyatına 3 taksit şeklindeki tanıtımların tanıtımların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilmiş olup Hepsiburada’ya 347.128 TL idari para cezası ve anılan reklamları durdurma cezası verildi.

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Fazla ücret alındığı için ceza!

Bir başka dosyada ise Hepsiburada’da “Bugüne Özel Kaçmaz Fiyat Samsung Galaxy M23 5G 4.598,99 TL" ifadeleri kullanılmasına rağmen sipariş oluşturan müşterilerden 4.598,99 TL yerine 6.299,01 TL tahsil edildiği belirlendi. Tüketiciyi yanıltıcı ifadeler nedeniyle Hepsiburada’ya 347.128 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

“%3 Hepsipara kazancı” bilgisi eksik ifadeler içeriyor

Reklam Kurulu’nun incelediği bir başka dosyada ise Hepsiburada Premium sayfasında “%3 Hepsipara kazancı” başlığıyla tanıtımın yapıldığı ancak bu kazancın 20 TL ile sınırlandığı bilgisinin ancak "Detaylı İncele” sekmesinde ulaşılabildiği ve bu durumun tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelik teşkil ettiği değerlendirildi. Bu tanıtımın durdurulması kararlaştırıldı.

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Reklam Kurulu'ndan Hepsiburada kampanyalarına ceza