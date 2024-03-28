Reklam Kurulu'ndan Hepsiburada kampanyalarına ve izinsiz kredi kartı kaydına ceza

- Kredi kartı bilgileri kullanıcının rızası alınmadan kaydediliyor
- Telefonlarda “Peşin Fiyatına 3 Taksit” ifadesinin yanıltıcı olduğu belirlendi
- Fazla ücret alındığı için ceza!
- “%3 Hepsipara kazancı” bilgisi eksik ifadeler içeriyor
- Yorumlar
Reklam Kurulu’nun 13.02.2024 tarihli toplantısında Hepsiburada ile ilgili 7 farklı dosya incelendi. Toplam 694.256 TL idari para cezası ve mevzuata aykırı kampanya tanıtımlarını durdurma kararı verildi. Hepsiburada'nın tüketiciyi yanıltıcı ifadeler kullandığı ve haksız ticari uygulamalarda bulunulduğu tespit edildi.
Kredi kartı bilgileri kullanıcının rızası alınmadan kaydediliyor
Reklam Kurulu, Hepsiburada müşterilerinin kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesi konusunu inceledi. Kredi kartı bilgilerinin kaydı için açık rıza vermeyen müşterilerin kart bilgilerinin geçici olarak kaydedildiği belirlendi. Hepsiburada ile yapılan görüşmede kart bilgilerinin 30 dakikalığına özel bir veri tabanına kaydedildiği kabul edildi.
Reklam Kurulu, müşterilere bu konuda açıkça görülebilecek şekilde bilgi verilmediğini, tüketicilerin tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar edici nitelik arz ettiğini, tüketicilerin karar verme veya seçim yapma iradesini olumsuz etkileyen manipülatif arayüz tasarımları kullanılarak haksız ticari uygulamada bulunulduğuna karar verdi. Hepsiburada’ya anılan reklamları durdurma cezası verildi.
Telefonlarda “Peşin Fiyatına 3 Taksit” ifadesinin yanıltıcı olduğu belirlendi
Hepsiburada’da "iPhone’larda geçerli peşin fiyatına 3 taksit" şeklindeki tanıtımların yanıltıcı olduğuna karar verildi. Kuruldan yapılan açıklamaya göre taksit imkanının tüketici kredilerinde geçerli olduğu ancak tüketici nezdinde ilk bakışta taksitlendirme imkanının tüketici kredisine ilişkin değil de doğrudan satın alma işlemine ilişkin olduğu yönünde yanlış bir izlenim uyandırabileceği belirtildi. Telefonlarda peşin fiyatına 3 taksit şeklindeki tanıtımların tanıtımların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilmiş olup Hepsiburada’ya 347.128 TL idari para cezası ve anılan reklamları durdurma cezası verildi.
Fazla ücret alındığı için ceza!
Bir başka dosyada ise Hepsiburada’da “Bugüne Özel Kaçmaz Fiyat Samsung Galaxy M23 5G 4.598,99 TL" ifadeleri kullanılmasına rağmen sipariş oluşturan müşterilerden 4.598,99 TL yerine 6.299,01 TL tahsil edildiği belirlendi. Tüketiciyi yanıltıcı ifadeler nedeniyle Hepsiburada’ya 347.128 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
“%3 Hepsipara kazancı” bilgisi eksik ifadeler içeriyor
Reklam Kurulu’nun incelediği bir başka dosyada ise Hepsiburada Premium sayfasında “%3 Hepsipara kazancı” başlığıyla tanıtımın yapıldığı ancak bu kazancın 20 TL ile sınırlandığı bilgisinin ancak "Detaylı İncele” sekmesinde ulaşılabildiği ve bu durumun tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelik teşkil ettiği değerlendirildi. Bu tanıtımın durdurulması kararlaştırıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...